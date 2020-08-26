https://ria.ru/20200826/telefon-1576312837.html
Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными
Хранить в смартфоне смс-сообщения с конфиденциальными данными, пароли и уведомления от банков небезопасно, пишет агентство "Прайм" со ссылкой директора... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T07:08
2020-08-26T07:08
2020-08-26T07:27
илья лоевский
россия
whatsapp inc.
apple
синергия
телефон
мобильный телефон
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Хранить в <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">смартфоне</a> смс-сообщения с конфиденциальными данными, пароли и уведомления от банков небезопасно, пишет агентство "<a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200826/831951185.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Прайм</a>" со ссылкой директора института IT университета "<u><a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/">Синергия</a></u>" Станислава Косарева. По словам эксперта, преступники могут воспользоваться даже ссылками для одноразового доступа в личный кабинет, которые присылаются с помощью смс.Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию. Также рекомендуется устанавливать на смартфон пароль и не выпускать гаджет из виду.Кроме того, необходимо установить, какие сообщения в телефоне могут содержать пароли, и также удалить их.Способ узнать номер мошенникаГлава Центра цифровой экспертизы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Антон Куканов ранее посоветовал не отвечать на незнакомые номера. При разговоре можно случайно назвать номер банковской карты, трехзначный CVC-код, а также конфиденциальную информацию из смс-сообщений, пояснил он. При малейших подозрениях следует класть трубку и перезванивать по номеру, который указан на банковской карте.Специалист предупредил о риске звонков на незнакомые номера, особенно короткие и городские. Часто бывает, что мошенники звонят и сбрасывают, чтобы им перезвонили. Также Куканов предостерег от номеров, начинающиеся на 8-809, которые используются для оказания платных услуг.Новые схемы мошенничества в WhatsAppБольшинство мошенничеств в <a href="https://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank">WhatsApp</a> происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл, рассказал ранее заместитель руководителя Роскачества <a href="http://ria.ru/person_ilya-loevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Илья Лоевский</a>.Злоумышленники используют громкие имена компаний, например <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, Facebook, горячие темы, а также якобы "крайне выгодные" предложения. Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление. Если вас просят предоставить сугубо личную информацию, например номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли — это ловушка.
https://ria.ru/20200708/1574035793.html
https://ria.ru/20200821/moshenniki-1576072056.html
https://ria.ru/20200709/1574129327.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья лоевский, россия, whatsapp inc., apple, синергия, телефон, мобильный телефон, технологии, общество
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Хранить в смартфоне
смс-сообщения с конфиденциальными данными, пароли и уведомления от банков небезопасно, пишет агентство "Прайм
" со ссылкой директора института IT университета "Синергия
" Станислава Косарева.
По словам эксперта, преступники могут воспользоваться даже ссылками для одноразового доступа в личный кабинет, которые присылаются с помощью смс.
Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию. Также рекомендуется устанавливать на смартфон пароль и не выпускать гаджет из виду.
Кроме того, необходимо установить, какие сообщения в телефоне могут содержать пароли, и также удалить их.
Способ узнать номер мошенника
Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества
Антон Куканов ранее посоветовал не отвечать на незнакомые номера. При разговоре можно случайно назвать номер банковской карты, трехзначный CVC-код, а также конфиденциальную информацию из смс-сообщений, пояснил он.
При малейших подозрениях следует класть трубку и перезванивать по номеру, который указан на банковской карте.
Специалист предупредил о риске звонков на незнакомые номера, особенно короткие и городские. Часто бывает, что мошенники звонят и сбрасывают, чтобы им перезвонили. Также Куканов предостерег от номеров, начинающиеся на 8-809, которые используются для оказания платных услуг.
Новые схемы мошенничества в WhatsApp
Большинство мошенничеств в WhatsApp
происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл, рассказал ранее заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский
.
Злоумышленники используют громкие имена компаний, например Google
, Apple
, Facebook, горячие темы, а также якобы "крайне выгодные" предложения. Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление.
Если вас просят предоставить сугубо личную информацию, например номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли — это ловушка.