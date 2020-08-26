https://ria.ru/20200826/telefon-1576312837.html

Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в смартфоне смс-сообщения с конфиденциальными данными, пароли и уведомления от банков небезопасно, пишет агентство "Прайм" со ссылкой директора... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T07:08

2020-08-26T07:08

2020-08-26T07:27

илья лоевский

россия

whatsapp inc.

apple

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телефон

мобильный телефон

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Хранить в <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">смартфоне</a> смс-сообщения с конфиденциальными данными, пароли и уведомления от банков небезопасно, пишет агентство "<a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200826/831951185.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Прайм</a>" со ссылкой директора института IT университета "<u><a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/">Синергия</a></u>" Станислава Косарева. По словам эксперта, преступники могут воспользоваться даже ссылками для одноразового доступа в личный кабинет, которые присылаются с помощью смс.Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию. Также рекомендуется устанавливать на смартфон пароль и не выпускать гаджет из виду.Кроме того, необходимо установить, какие сообщения в телефоне могут содержать пароли, и также удалить их.Способ узнать номер мошенникаГлава Центра цифровой экспертизы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Антон Куканов ранее посоветовал не отвечать на незнакомые номера. При разговоре можно случайно назвать номер банковской карты, трехзначный CVC-код, а также конфиденциальную информацию из смс-сообщений, пояснил он. При малейших подозрениях следует класть трубку и перезванивать по номеру, который указан на банковской карте.Специалист предупредил о риске звонков на незнакомые номера, особенно короткие и городские. Часто бывает, что мошенники звонят и сбрасывают, чтобы им перезвонили. Также Куканов предостерег от номеров, начинающиеся на 8-809, которые используются для оказания платных услуг.Новые схемы мошенничества в WhatsAppБольшинство мошенничеств в <a href="https://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank">WhatsApp</a> происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл, рассказал ранее заместитель руководителя Роскачества <a href="http://ria.ru/person_ilya-loevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Илья Лоевский</a>.Злоумышленники используют громкие имена компаний, например <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, Facebook, горячие темы, а также якобы "крайне выгодные" предложения. Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление. Если вас просят предоставить сугубо личную информацию, например номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли — это ловушка.

https://ria.ru/20200708/1574035793.html

https://ria.ru/20200821/moshenniki-1576072056.html

https://ria.ru/20200709/1574129327.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья лоевский, россия, whatsapp inc., apple, синергия, телефон, мобильный телефон, технологии, общество