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Новое оружие России
https://ria.ru/20200826/tank-1576311999.html
National Interest впечатлила отличительная особенность танка "Армата"
Создателям беспилотной версии российского танка Т-14 "Армата" удалось решить проблему, присущую любой машине с дистанционным управлением. Такое мнение в статье... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T04:15
2020-08-26T04:15
новое оружие россии
россия
т-14
армата
т-90 "владимир"
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Создателям беспилотной версии российского танка <a href="http://ria.ru/product_T-14/" target="_blank" data-auto="true">Т-14</a> "<a href="http://ria.ru/product_Armata/" target="_blank" data-auto="true">Армата</a>" удалось решить проблему, присущую любой машине с дистанционным управлением. Такое мнение в статье для <a href="https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-developing-unmanned-armata-t-14-tank-167639" target="_blank" rel="nofollow noopener">National Interest</a> высказал американский публицист Питер Сучиу.Ранее <a href="https://ria.ru/20200824/armata-1576231396.html" target="_blank">стало известно</a>, что новейший российский танк Т-14 "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме.Публицист считает, что обеспечение техники "ситуационной осведомленностью" является важнейшим вопросом, относящимся к дистанционно управляемым аппаратам. Создатели Т-14 дали на него ответ, расположив по всему корпусу танка широкоугольные видеокамеры. Они позволяют осуществлять обзор в диапазоне 360 градусов, а также обеспечивают экипаж данными о "ситуационной обстановке".Другой инновационной характеристикой танка публицист называет необитаемую башню. Она включает в себя удаленно управляемую гладкоствольную 125-миллиметровую основную пушку 2А82-1М с полностью автоматизированной системой заряжания.Эксперт обратил внимание на способность Т-14 передвигаться со скоростью 90 километров в час. Он предположил, что это делает его потенциально более мобильным, чем американский танк <a href="http://ria.ru/product_Abrams/" target="_blank">M-1 Abrams</a>. Подчеркивается, что новый российский танк сможет проводить разведывательные операции, участвовать в процессе определения целей и корректировки огня самоходных артиллерийских установок, ракетных систем поверхность-воздух и даже танков <a href="http://ria.ru/product_T_90_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Т-90</a>.Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
https://ria.ru/20200627/1573567344.html
https://ria.ru/20200814/1575685952.html
А в зеркальном лабиринте он сможет перемещаться?
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россия
сша
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россия, т-14, армата, т-90 "владимир", сша, безопасность, в мире

National Interest впечатлила отличительная особенность танка "Армата"

04:15 26.08.2020
13300
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Создателям беспилотной версии российского танка Т-14 "Армата" удалось решить проблему, присущую любой машине с дистанционным управлением. Такое мнение в статье для National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
Ранее стало известно, что новейший российский танк Т-14 "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме.
Публицист считает, что обеспечение техники "ситуационной осведомленностью" является важнейшим вопросом, относящимся к дистанционно управляемым аппаратам. Создатели Т-14 дали на него ответ, расположив по всему корпусу танка широкоугольные видеокамеры. Они позволяют осуществлять обзор в диапазоне 360 градусов, а также обеспечивают экипаж данными о "ситуационной обстановке".
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Другой инновационной характеристикой танка публицист называет необитаемую башню. Она включает в себя удаленно управляемую гладкоствольную 125-миллиметровую основную пушку 2А82-1М с полностью автоматизированной системой заряжания.
Эксперт обратил внимание на способность Т-14 передвигаться со скоростью 90 километров в час. Он предположил, что это делает его потенциально более мобильным, чем американский танк M-1 Abrams.
Подчеркивается, что новый российский танк сможет проводить разведывательные операции, участвовать в процессе определения целей и корректировки огня самоходных артиллерийских установок, ракетных систем поверхность-воздух и даже танков Т-90.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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Новое оружие РоссииРоссияТ-14АрматаТ-90 "Владимир"СШАБезопасностьВ мире
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ЛКЛысый Кучерявый
2710021
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