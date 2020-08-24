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Новое оружие России
https://ria.ru/20200824/armata-1576231396.html
Танк "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме
Новейший российский танк Т-14 "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика — концерна "Уралвагонзавод". РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:06
2020-08-24T12:27
новое оружие россии
бронетехника - новое оружие россии
армата
уралвагонзавод
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости.</strong> Новейший российский танк Т-14 "<a href="https://ria.ru/product_Armata" target="_blank">Армата</a>" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика — концерна "<a href="https://ria.ru/organization_Uralvagonzavod" target="_blank">Уралвагонзавод</a>".Таким образом в УВЗ подтвердили информацию, которую ранее предоставил агентству источник в оборонно-промышленном комплексе.Появление тяжелых беспилотных боевых машин — вопрос ближайшего будущего, добавляется в релизе.<a href="https://ria.ru/product_T-14" target="_blank">Т-14</a> — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
https://ria.ru/20200821/tank-1576097167.html
Хорош этот танк или нет - не известно, но то что их сделано единицы это определённо.
114
Зачем ставить танк в масс производство когда он еще не испытан до конца?
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60
бронетехника - новое оружие россии, армата, уралвагонзавод

Танк "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме

12:06 24.08.2020 (обновлено: 12:27 24.08.2020)
27845
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика — концерна "Уралвагонзавод".
Таким образом в УВЗ подтвердили информацию, которую ранее предоставил агентству источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался, в том числе, танк Т-14 "Армата", — сказали в компании.

Появление тяжелых беспилотных боевых машин — вопрос ближайшего будущего, добавляется в релизе.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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59119103522
Обсудить 33
Новое оружие РоссииБронетехника - Новое оружие РоссииАрматаУралвагонзавод
Популярные комментарии
Хорош этот танк или нет - не известно, но то что их сделано единицы это определённо.
24 августа, 12:10
Станислав Попов
15241290
Зачем ставить танк в масс производство когда он еще не испытан до конца?
24 августа, 13:13
Акинару ОРДА
22120139
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