https://ria.ru/20200824/armata-1576231396.html

Танк "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме

Новейший российский танк Т-14 "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика — концерна "Уралвагонзавод". РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:06

2020-08-24T12:06

2020-08-24T12:27

новое оружие россии

бронетехника - новое оружие россии

армата

уралвагонзавод

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости.</strong> Новейший российский танк Т-14 "<a href="https://ria.ru/product_Armata" target="_blank">Армата</a>" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика — концерна "<a href="https://ria.ru/organization_Uralvagonzavod" target="_blank">Уралвагонзавод</a>".Таким образом в УВЗ подтвердили информацию, которую ранее предоставил агентству источник в оборонно-промышленном комплексе.Появление тяжелых беспилотных боевых машин — вопрос ближайшего будущего, добавляется в релизе.<a href="https://ria.ru/product_T-14" target="_blank">Т-14</a> — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

https://ria.ru/20200821/tank-1576097167.html

Станислав Попов Хорош этот танк или нет - не известно, но то что их сделано единицы это определённо. 114

Акинару ОРДА Зачем ставить танк в масс производство когда он еще не испытан до конца? 65

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бронетехника - новое оружие россии, армата, уралвагонзавод