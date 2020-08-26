https://ria.ru/20200826/strelba-1576316075.html
В Висконсине один человек погиб из-за стрельбы во время беспорядков
В результате стрельбы в американском городе Кеноша в штате Висконсин погиб человек, пишет газета New York Times со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:01
2020-08-26T10:01
2020-08-26T11:09
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
висконсин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В результате стрельбы в американском городе Кеноша в штате Висконсин погиб человек, пишет газета <u><a href="https://www.nytimes.com/2020/08/26/us/three-shot-amid-protests-over-jacob-blake-shooting.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage">New York Times</a></u> со ссылкой на местную полицию.Еще двое участников беспорядков, продолжающихся третий день, получили огнестрельные ранения.Ранее телеканал CNN сообщал, что после наступления комендантского часа в Кеноше вновь начались акции протеста из-за <a href="https://ria.ru/20200824/strelba-1576219204.html" target="_blank">ситуации</a> с афроамериканцем Джейкобом Блейком, которого ранили сотрудники правоохранительных органов. Для разгона митингующих полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. После этого многие демонстранты покинули район, но некоторые из них пошли к местной заправочной станции. Там несколько вооруженных мужчин вступили в перепалку с участниками беспорядков, пытаясь защитить свою собственность. Ближе к полуночи у заправки раздались выстрелы.Инцидент в городе КеношиВ минувшее воскресенье полицейские Кеноши применили электрошокер, а затем выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Расследованием инцидента занялась генпрокуратура штата.После этого в городе начались массовые акции протеста, которые повлекли за собой поджоги, погромы. Власти объявили комендантский час.Менее чем за сутки местные жители собрали более 675 тысяч долларов на помощь семье Блейка. Эти средства пойдут на оплату медицинских расходов и лечение, материальную поддержку его шестерых детей, а также покроют расходы на время судебного разбирательства.
https://ria.ru/20200624/1573418389.html
https://ria.ru/20200823/zaderzhanie-1576187926.html
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
3
висконсин
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, висконсин, сша, в мире
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
В результате стрельбы в американском городе Кеноша в штате Висконсин погиб человек, пишет газета New York Times
со ссылкой на местную полицию.
Еще двое участников беспорядков, продолжающихся третий день, получили огнестрельные ранения.
Ранее телеканал CNN сообщал, что после наступления комендантского часа в Кеноше вновь начались акции протеста из-за ситуации
с афроамериканцем Джейкобом Блейком, которого ранили сотрудники правоохранительных органов. Для разгона митингующих полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.
После этого многие демонстранты покинули район, но некоторые из них пошли к местной заправочной станции. Там несколько вооруженных мужчин вступили в перепалку с участниками беспорядков, пытаясь защитить свою собственность. Ближе к полуночи у заправки раздались выстрелы.
Инцидент в городе Кеноши
В минувшее воскресенье полицейские Кеноши применили электрошокер, а затем выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Расследованием инцидента занялась генпрокуратура штата.
После этого в городе начались массовые акции протеста, которые повлекли за собой поджоги, погромы. Власти объявили комендантский час.
Менее чем за сутки местные жители собрали более 675 тысяч долларов на помощь семье Блейка. Эти средства пойдут на оплату медицинских расходов и лечение, материальную поддержку его шестерых детей, а также покроют расходы на время судебного разбирательства.