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В Висконсине полицейские выстрелили афроамериканцу в спину
Полицейские американского города Кеноша (штат Висконсин) выстрелили в спину афроамериканцу, он получил серьезные ранения и был госпитализирован, сообщают газета РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:46
2020-08-24T08:46
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
висконсин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Полицейские американского города Кеноша (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>) выстрелили в спину афроамериканцу, он получил серьезные ранения и был госпитализирован, сообщают газета <a href="https://www.kenoshanews.com/news/local/watch-now-state-doj-will-probe-officer-involved-shooting-man-in-serious-condition/article_f1adbd13-3a15-5cdd-bd4e-95113ca36de4.html#tracking-source=home-top-story" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kenosha News</a> и местные власти.По данным издания, мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошок и затем выстрелили. По словам соседей, стрельба произошла на глазах у детей пострадавшего.Полиция Кеноши опубликовала заявление, в котором заявила, что прибыла на вызов в связи с инцидентом "бытового насилия". Также полиция отметила, что во время инцидента полицейский выстрелил."Полицейские сразу же оказали помощь тому человеку. Его по воздуху доставили в больницу <a href="http://ria.ru/location_Milwaukee/" target="_blank" data-auto="true">Милуоки</a>. Он находится в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.Губернатор Висконсина Тони Эверс в своем <a href="https://twitter.com/tony4wi" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> написал, что в "спину Джейкоба Блейка выстрелили несколько раз средь бела дня". Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления."Хотя мы не знаем еще всех подробностей, мы точно уверены в том, что он не первый чернокожий мужчина или человек, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране", - подчеркнул губернатор.Издание <a href="https://www.jsonline.com/story/news/crime/2020/08/23/wisconsin-police-shooting-kenosha-cops-shoot-man-sunday-evening/3427347001/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Milwaukee Journal Sentinel</a> пишет, что после того как новость о стрельбе распространилась, на улицы Кеноши вышли недовольные жители. Произошли столкновения с полицией, правоохранители оттесняли протестующих от здания полиции и применяли слезоточивый газ. Власти объявили в городе комендантский час.С конца мая во многих крупных городах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
https://ria.ru/20200823/zaderzhanie-1576187926.html
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, висконсин, сша, в мире

В Висконсине полицейские выстрелили афроамериканцу в спину

08:46 24.08.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Полицейские американского города Кеноша (штат Висконсин) выстрелили в спину афроамериканцу, он получил серьезные ранения и был госпитализирован, сообщают газета Kenosha News и местные власти.
По данным издания, мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошок и затем выстрелили. По словам соседей, стрельба произошла на глазах у детей пострадавшего.
Полиция Кеноши опубликовала заявление, в котором заявила, что прибыла на вызов в связи с инцидентом "бытового насилия". Также полиция отметила, что во время инцидента полицейский выстрелил.
"Полицейские сразу же оказали помощь тому человеку. Его по воздуху доставили в больницу Милуоки. Он находится в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.
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Губернатор Висконсина Тони Эверс в своем Twitter написал, что в "спину Джейкоба Блейка выстрелили несколько раз средь бела дня". Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.
"Хотя мы не знаем еще всех подробностей, мы точно уверены в том, что он не первый чернокожий мужчина или человек, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране", - подчеркнул губернатор.
Издание Milwaukee Journal Sentinel пишет, что после того как новость о стрельбе распространилась, на улицы Кеноши вышли недовольные жители. Произошли столкновения с полицией, правоохранители оттесняли протестующих от здания полиции и применяли слезоточивый газ. Власти объявили в городе комендантский час.
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29154465
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВисконсинСШАВ мире
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