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На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой
Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который, решив наказать собаку, привязал ее к машине и ездил так по селу, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:39
2020-08-26T11:39
ставропольский край
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который, решив наказать собаку, привязал ее к машине и ездил так по селу, сообщает ГУМВД по региону.Отмечается, 47-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он во всем сознался и попытался оправдать свой поступок."По его словам, собака подушила его домашнюю птицу и он решил таким способом наказать животное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "жесткое обращение с животными", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20190330/1552237039.html
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ставропольский край
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ставропольский край, происшествия

На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой

11:39 26.08.2020
147
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобака в вольере
Собака в вольере
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Собака в вольере . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который, решив наказать собаку, привязал ее к машине и ездил так по селу, сообщает ГУМВД по региону.
"Мужчина привязал цепью беспородную собаку к фаркопу своего автомобиля и проследовал на машине по улицам села Горнозаводского, после чего выбросил животное. Свидетелями этого бесчеловечного поступка стали не только взрослые, но и дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, 47-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он во всем сознался и попытался оправдать свой поступок.
"По его словам, собака подушила его домашнюю птицу и он решил таким способом наказать животное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "жесткое обращение с животными", - отмечается в релизе.
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