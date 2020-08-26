https://ria.ru/20200826/sobaka-1576322507.html

На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой

Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который, решив наказать собаку, привязал ее к машине и ездил так по селу, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:39

2020-08-26T11:39

2020-08-26T11:39

ставропольский край

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который, решив наказать собаку, привязал ее к машине и ездил так по селу, сообщает ГУМВД по региону.Отмечается, 47-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он во всем сознался и попытался оправдать свой поступок."По его словам, собака подушила его домашнюю птицу и он решил таким способом наказать животное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "жесткое обращение с животными", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20190330/1552237039.html

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ставропольский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, происшествия