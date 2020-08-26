https://ria.ru/20200826/shkola-1576341326.html
Путин поручил Кравцову организовать бесплатное питание во всех школах
Президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову сделать все, чтобы организация бесплатного питания была реализована во всех школах РФ... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:36
2020-08-26T16:36
2020-08-26T16:53
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сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
владимир путин
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил министру просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> сделать все, чтобы организация бесплатного питания была реализована во всех школах РФ без исключения."Мы уже несколько раз к этому (организации бесплатного питания) обращались, я вас прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были безусловно реализованы, причём на всей территории РФ. Понятно, определёнными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Кравцову.
https://sn.ria.ru/20200814/1575769899.html
8
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, владимир путин, образование - общество