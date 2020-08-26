https://ria.ru/20200826/shkola-1576341326.html

Путин поручил Кравцову организовать бесплатное питание во всех школах

Президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову сделать все, чтобы организация бесплатного питания была реализована во всех школах РФ... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:36

2020-08-26T16:36

2020-08-26T16:53

социальный навигатор

сн_образование

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

владимир путин

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576292201_0:0:3096:1742_1400x0_80_0_0_bef393c3bf54f39f9b326781be36368f.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил министру просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> сделать все, чтобы организация бесплатного питания была реализована во всех школах РФ без исключения."Мы уже несколько раз к этому (организации бесплатного питания) обращались, я вас прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были безусловно реализованы, причём на всей территории РФ. Понятно, определёнными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Кравцову.

https://sn.ria.ru/20200814/1575769899.html

8

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, владимир путин, образование - общество