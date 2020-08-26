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Путин поручил Кравцову организовать бесплатное питание во всех школах
Президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову сделать все, чтобы организация бесплатного питания была реализована во всех школах РФ... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:36
2020-08-26T16:53
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
владимир путин
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил министру просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> сделать все, чтобы организация бесплатного питания была реализована во всех школах РФ без исключения."Мы уже несколько раз к этому (организации бесплатного питания) обращались, я вас прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были безусловно реализованы, причём на всей территории РФ. Понятно, определёнными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Кравцову.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, владимир путин, образование - общество

Путин поручил Кравцову организовать бесплатное питание во всех школах

16:36 26.08.2020 (обновлено: 16:53 26.08.2020)
1308
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову сделать все, чтобы организация бесплатного питания была реализована во всех школах РФ без исключения.
"Мы уже несколько раз к этому (организации бесплатного питания) обращались, я вас прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были безусловно реализованы, причём на всей территории РФ. Понятно, определёнными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Кравцову.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовВладимир ПутинОбразование - Общество
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