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Кравцов заявил о готовности школ и детсадов к началу учебного года
Все школы и детские сады в России готовы к началу учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента Владимира Путина. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:27
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социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Все школы и детские сады в России готовы к началу учебного года, сообщил министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> на совещании у президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Он подчеркнул, что свыше 90 тысяч различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.Сергей Кравцов выразил надежду на ответственное отношение к мерам безопасности в учебных заведениях в связи с коронавирусом.
https://ria.ru/20200826/internet-1576340523.html
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, владимир путин, политика

Кравцов заявил о готовности школ и детсадов к началу учебного года

16:27 26.08.2020 (обновлено: 16:40 26.08.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчитель в школьном кабинете
Учитель в школьном кабинете
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Учитель в школьном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Все школы и детские сады в России готовы к началу учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента Владимира Путина.
"Сегодня могу доложить, все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы", - сказал Кравцов.
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Он подчеркнул, что свыше 90 тысяч различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.
Сергей Кравцов выразил надежду на ответственное отношение к мерам безопасности в учебных заведениях в связи с коронавирусом.
"Понимаю, что обеспечение санитарной безопасности вызовет определенные неудобства. Но рассчитываем на сознательное, ответственное отношение к вынужденному, но жизненно важному профилактическому режиму", - сказал Кравцов на совещании президента РФ с членами правительства.
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