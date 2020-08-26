https://ria.ru/20200826/shkola-1576340686.html
Кравцов заявил о готовности школ и детсадов к началу учебного года
Все школы и детские сады в России готовы к началу учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента Владимира Путина. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:27
2020-08-26T16:27
2020-08-26T16:40
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Все школы и детские сады в России готовы к началу учебного года, сообщил министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> на совещании у президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Он подчеркнул, что свыше 90 тысяч различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.Сергей Кравцов выразил надежду на ответственное отношение к мерам безопасности в учебных заведениях в связи с коронавирусом.
https://ria.ru/20200826/internet-1576340523.html
https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, владимир путин, политика