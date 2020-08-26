https://ria.ru/20200826/reestr-1576312202.html
МВД планирует создать реестр участников АУЕ*
В полиции не исключили появления единой информационной базы участников запрещенного в России движения АУЕ*, сообщил РИА Новости врио замначальника управления... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T04:12
2020-08-26T04:12
2020-08-26T10:49
россия
анна кузнецова
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В полиции не исключили появления единой информационной базы участников запрещенного в России движения АУЕ*, сообщил РИА Новости врио замначальника управления <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a> по охране общественного порядка Сергей Кравчук."Рассматривался такой вопрос. Мы только все это предполагаем разработать", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Кравчук пояснил, что сейчас у правоохранительных органов нет какой-то объединенной статистики по подросткам, которые вовлечены в АУЕ*. Это связано с тем, что решение о запрете движения принято лишь недавно.Верховный суд России запретил движение АУЕ*, которое <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> определила как "международное общественное движение" "Арестантское уголовное единство"* (другие варианты названия — "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*), на прошлой неделе.О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200825/kriminal-1576286358.html
https://ria.ru/20200817/1575893913.html
pinigin.taar
У нас теперь грабли национальное достояние, во всех сферах жизни и политики. Власть сначала дасть возможность проблеме сформироваться, окрепнуть, и только после этого начинает делать видимость борьбы с ней.
41
Степан Краснов
Давно пора!
27
24
россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, москва, общество