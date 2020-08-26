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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/putin-1576354074.html
Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте заявил о контрпродуктивности любых попыток вмешательства во... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:26
2020-08-26T20:38
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
обострение конфликта в ливии
коронавирусы
протесты в белоруссии
джузеппе конте
госпитализация алексея навального
россия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе телефонного разговора с премьером <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/" target="_blank" data-auto="true">Джузеппе Конте</a> заявил о контрпродуктивности любых попыток вмешательства во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает пресс-служба Кремля.По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.Кроме того, лидеры обсудили кризис в Ливии и заявили о необходимости скорейшего возобновления межливийского диалога.Путин и Конте также договорились активизировать сотрудничество в противодействии COVID-19, включая работу над вакцинами, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, обострение конфликта в ливии, коронавирусы, джузеппе конте, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, владимир путин, белоруссия, италия, в мире

Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

20:26 26.08.2020 (обновлено: 20:38 26.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте заявил о контрпродуктивности любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.
"В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела Республики и давления на ее руководство. Высказано понимание, что сейчас главное - не допустить какой-либо эскалации", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили кризис в Ливии и заявили о необходимости скорейшего возобновления межливийского диалога.
Путин и Конте также договорились активизировать сотрудничество в противодействии COVID-19, включая работу над вакцинами, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания", - говорится в сообщении.
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Протесты в БелоруссииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Обострение конфликта в ЛивииКоронавирусыДжузеппе КонтеГоспитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйВладимир ПутинБелоруссияИталияВ мире
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