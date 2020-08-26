Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус
20:26 26.08.2020 (обновлено: 20:38 26.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте заявил о контрпродуктивности любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.
"В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела Республики и давления на ее руководство. Высказано понимание, что сейчас главное - не допустить какой-либо эскалации", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили кризис в Ливии и заявили о необходимости скорейшего возобновления межливийского диалога.
Путин и Конте также договорились активизировать сотрудничество в противодействии COVID-19, включая работу над вакцинами, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания", - говорится в сообщении.