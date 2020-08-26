https://ria.ru/20200826/putin-1576354074.html

Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте заявил о контрпродуктивности любых попыток вмешательства во... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:26

2020-08-26T20:26

2020-08-26T20:38

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

обострение конфликта в ливии

коронавирусы

протесты в белоруссии

джузеппе конте

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе телефонного разговора с премьером <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/" target="_blank" data-auto="true">Джузеппе Конте</a> заявил о контрпродуктивности любых попыток вмешательства во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает пресс-служба Кремля.По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.Кроме того, лидеры обсудили кризис в Ливии и заявили о необходимости скорейшего возобновления межливийского диалога.Путин и Конте также договорились активизировать сотрудничество в противодействии COVID-19, включая работу над вакцинами, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html

3

россия

белоруссия

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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