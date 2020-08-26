https://ria.ru/20200826/prigozhin-1576332087.html
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального
Действия главы компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина не имеют отношения ни к Кремлю, ни к президенту, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:11
2020-08-26T14:11
2020-08-26T14:30
любовь соболь
алексей навальный
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Действия главы компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина не имеют отношения ни к Кремлю, ни к президенту, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что Пригожин - бизнесмен, который не раз судился из-за публикаций в его адрес."Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Пригожин с Владимиром Путиным свои заявления по поводу долга Фонда борьбы с коррупцией* или нет.Ранее в СМИ появилась информация, что предприниматель выкупил у комбината питания "Московский школьник" долг блогера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и ФБК*. Теперь Пригожин может требовать у них выплатить долг почти на 88 миллионов рублей.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь соболь, алексей навальный, общество
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Действия главы компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина не имеют отношения ни к Кремлю, ни к президенту, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Пригожин - бизнесмен, который не раз судился из-за публикаций в его адрес.
"Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Пригожин с Владимиром Путиным свои заявления по поводу долга Фонда борьбы с коррупцией* или нет.
Ранее в СМИ появилась информация, что предприниматель выкупил у комбината питания "Московский школьник" долг блогера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и ФБК*. Теперь Пригожин может требовать у них выплатить долг почти на 88 миллионов рублей.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.