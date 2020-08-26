https://ria.ru/20200826/prezident-1576310451.html

Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки

Чешский президент Милош Земан во вторник вечером был госпитализирован в связи с травмой руки, ему предстоит операция, сообщил в Twitter пресс-секретарь... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T00:28

2020-08-26T00:28

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йиржи овчачек

милош земан

чехия

прага

в мире

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<strong>ПРАГА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Чешский президент <a href="http://ria.ru/person_Milosh_Zeman/" target="_blank" data-auto="true">Милош Земан</a> во вторник вечером был госпитализирован в связи с травмой руки, ему предстоит операция, сообщил в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_JJirzhi_Ovchachek/" target="_blank" data-auto="true">Йиржи Овчачек</a>."Программа господина президента будет приспособлена к его состоянию", - добавил пресс-секретарь.Земану 75 лет, он уже долгое время жалуется на болезни ног. Нынешняя травма могла быть вызвана падением.

https://ria.ru/20200609/1572658962.html

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чехия

прага

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йиржи овчачек, милош земан, чехия, прага, в мире