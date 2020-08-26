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Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
Чешский президент Милош Земан во вторник вечером был госпитализирован в связи с травмой руки, ему предстоит операция, сообщил в Twitter пресс-секретарь... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T00:28
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йиржи овчачек
милош земан
чехия
прага
в мире
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<strong>ПРАГА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Чешский президент <a href="http://ria.ru/person_Milosh_Zeman/" target="_blank" data-auto="true">Милош Земан</a> во вторник вечером был госпитализирован в связи с травмой руки, ему предстоит операция, сообщил в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_JJirzhi_Ovchachek/" target="_blank" data-auto="true">Йиржи Овчачек</a>."Программа господина президента будет приспособлена к его состоянию", - добавил пресс-секретарь.Земану 75 лет, он уже долгое время жалуется на болезни ног. Нынешняя травма могла быть вызвана падением.
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чехия
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йиржи овчачек, милош земан, чехия, прага, в мире

Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки

00:28 26.08.2020 (обновлено: 00:49 26.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 26 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан во вторник вечером был госпитализирован в связи с травмой руки, ему предстоит операция, сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

"Господин президент сегодня вечером был госпитализирован в связи с травмой руки в Центральном военном госпитале в Праге. Господину президенту будет сделана операция на руке. Об опасности для жизни речи не идет, господин президент находится в контакте с семьей и своими сотрудниками", - написал Овчачек.

"Программа господина президента будет приспособлена к его состоянию", - добавил пресс-секретарь.
Земану 75 лет, он уже долгое время жалуется на болезни ног. Нынешняя травма могла быть вызвана падением.
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Йиржи ОвчачекМилош ЗеманЧехияПрагаВ мире
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