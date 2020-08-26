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Москвичей в День знаний ожидает 30-градусная жара
Температура воздуха 1 сентября в Москве достигнет отметки в 30 градусов, сообщил АГН "Москва" заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:27
2020-08-26T15:27
россия
анатолий цыганков
российская академия наук
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
владимир семенов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Температура воздуха 1 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> достигнет отметки в 30 градусов, сообщил АГН "<a href="https://www.mskagency.ru/materials/3035779" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва</a>" заместитель начальника ситуационного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-tsygankov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Цыганков</a>.По его словам, дождливая погода на этой неделе сохранится до пятницы. С 30 августа начинается потепление, а в последний день августа воздух прогреется до 24—29 градусов тепла днем, а ночью от 14 до 19 градусов тепла.1 сентября, по словам синоптика, осадков пока не ожидается. По его мнению, летняя погода сохранится также 2 и 3 сентября.Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Семенов</a> рассказал, что в России со временем почти не останется стабильной погоды. Он пояснил, что атмосферное движение происходит в виде волн.
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россия, анатолий цыганков, российская академия наук, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), владимир семенов, москва, общество

Москвичей в День знаний ожидает 30-градусная жара

15:27 26.08.2020
1120
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУченики школы 1 сентября.
Ученики школы 1 сентября.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ученики школы 1 сентября.. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Температура воздуха 1 сентября в Москве достигнет отметки в 30 градусов, сообщил АГН "Москва" заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По его словам, дождливая погода на этой неделе сохранится до пятницы. С 30 августа начинается потепление, а в последний день августа воздух прогреется до 24—29 градусов тепла днем, а ночью от 14 до 19 градусов тепла.
1 сентября, по словам синоптика, осадков пока не ожидается.

"Днем плюс 25—30, летняя погода. Отличный день для школьников", — пояснил Поздняков.

По его мнению, летняя погода сохранится также 2 и 3 сентября.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что в России со временем почти не останется стабильной погоды. Он пояснил, что атмосферное движение происходит в виде волн.
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25 августа, 16:41
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РоссияАнатолий ЦыганковРоссийская академия наукФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Владимир СеменовМоскваОбщество
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