https://ria.ru/20200826/pogoda-1576334861.html

Москвичей в День знаний ожидает 30-градусная жара

Температура воздуха 1 сентября в Москве достигнет отметки в 30 градусов, сообщил АГН "Москва" заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:27

2020-08-26T15:27

2020-08-26T15:27

россия

анатолий цыганков

российская академия наук

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

владимир семенов

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152765/89/1527658927_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_5e4a69ebe655acb92123d7dd446d55f8.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Температура воздуха 1 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> достигнет отметки в 30 градусов, сообщил АГН "<a href="https://www.mskagency.ru/materials/3035779" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва</a>" заместитель начальника ситуационного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-tsygankov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Цыганков</a>.По его словам, дождливая погода на этой неделе сохранится до пятницы. С 30 августа начинается потепление, а в последний день августа воздух прогреется до 24—29 градусов тепла днем, а ночью от 14 до 19 градусов тепла.1 сентября, по словам синоптика, осадков пока не ожидается. По его мнению, летняя погода сохранится также 2 и 3 сентября.Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Семенов</a> рассказал, что в России со временем почти не останется стабильной погоды. Он пояснил, что атмосферное движение происходит в виде волн.

https://ria.ru/20200825/shkola-1576296269.html

21

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий цыганков, российская академия наук, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), владимир семенов, москва, общество