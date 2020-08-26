https://ria.ru/20200826/otuchila-1576355646.html

Женщина нашла оригинальный способ отучить мужа "командовать" в семье

Женщина поделилась на портале Reddit необычным приемом, с помощью которого она отучила мужа "командовать" и утверждать, что домохозяйство не требует много... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T21:21

2020-08-26T21:21

2020-08-26T21:21

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Женщина поделилась на портале <a href="https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/ighvvf/aita_for_going_to_work_for_a_few_days_to_teach_my/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> необычным приемом, с помощью которого она отучила мужа "командовать" и утверждать, что домохозяйство не требует много времени и сил.Она рассказала, что была вынуждена заключить с супругом пари после того, как он накричал на нее, увидев спящей. Автор публикации подчеркнула, что отдохнуть между уборкой, стиркой, готовкой и заботой о двух детях ей пришлось из-за плохого самочувствия."Он кричал, что я ничего не делаю целыми днями, только сплю, ем и толстею", — посетовала она.Домохозяйка придумала неожиданный выход из конфликта, предложив мужу на пару дней поменяться ролями. В результате он взял отгул, а она договорилась помогать подруге на ее работе.Женщина заметила, что на протяжении эксперимента постоянно находила супруга спящим от усталости.На третий день мужчина привез детей на ее "работу" и уехал, не сказав ни слова. Вернувшись домой, она приготовила ужин, искупала детей и убралась, пока глава семьи спал.Автор поста заявила, что после спора супруг сильно на нее обиделся, уличив женщину в попытке выставить его плохим родителем. Она также усомнилась в необходимости пари, сказав, что теперь обвиняет себя в излишней жесткости по отношению к нему.

https://ria.ru/20200812/1575713750.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191125/1561580500.html

Эдик Камушкин Если баба толстеет, то вина её доказана полностью. Ещё и бревно в кровати, как правило. 46

EDD KORVIN А на четвёртый день, мужик привёл другую :)) 44

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, женщины, мужчины, дети, семья, интернет, в мире