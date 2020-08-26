https://ria.ru/20200826/otuchila-1576355646.html
Женщина нашла оригинальный способ отучить мужа "командовать" в семье
Женщина поделилась на портале Reddit необычным приемом, с помощью которого она отучила мужа "командовать" и утверждать, что домохозяйство не требует много... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T21:21
2020-08-26T21:21
2020-08-26T21:21
отношения
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Женщина поделилась на портале <a href="https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/ighvvf/aita_for_going_to_work_for_a_few_days_to_teach_my/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> необычным приемом, с помощью которого она отучила мужа "командовать" и утверждать, что домохозяйство не требует много времени и сил.Она рассказала, что была вынуждена заключить с супругом пари после того, как он накричал на нее, увидев спящей. Автор публикации подчеркнула, что отдохнуть между уборкой, стиркой, готовкой и заботой о двух детях ей пришлось из-за плохого самочувствия."Он кричал, что я ничего не делаю целыми днями, только сплю, ем и толстею", — посетовала она.Домохозяйка придумала неожиданный выход из конфликта, предложив мужу на пару дней поменяться ролями. В результате он взял отгул, а она договорилась помогать подруге на ее работе.Женщина заметила, что на протяжении эксперимента постоянно находила супруга спящим от усталости.На третий день мужчина привез детей на ее "работу" и уехал, не сказав ни слова. Вернувшись домой, она приготовила ужин, искупала детей и убралась, пока глава семьи спал.Автор поста заявила, что после спора супруг сильно на нее обиделся, уличив женщину в попытке выставить его плохим родителем. Она также усомнилась в необходимости пари, сказав, что теперь обвиняет себя в излишней жесткости по отношению к нему.
https://ria.ru/20200812/1575713750.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191125/1561580500.html
Эдик Камушкин
Если баба толстеет, то вина её доказана полностью. Ещё и бревно в кровати, как правило.
46
EDD KORVIN
А на четвёртый день, мужик привёл другую :))
44
12
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отношения, женщины, мужчины, дети, семья, интернет, в мире
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Женщина поделилась на портале Reddit
необычным приемом, с помощью которого она отучила мужа "командовать" и утверждать, что домохозяйство не требует много времени и сил.
Она рассказала, что была вынуждена заключить с супругом пари после того, как он накричал на нее, увидев спящей. Автор публикации подчеркнула, что отдохнуть между уборкой, стиркой, готовкой и заботой о двух детях ей пришлось из-за плохого самочувствия.
"Он кричал, что я ничего не делаю целыми днями, только сплю, ем и толстею", — посетовала она.
Домохозяйка придумала неожиданный выход из конфликта, предложив мужу на пару дней поменяться ролями. В результате он взял отгул, а она договорилась помогать подруге на ее работе.
"В первый же день он позвонил мне двадцать раз, потому как не смог справиться с домашним заданием старшего сына, не успевал следить за малышом, не мог даже пойти в туалет, потому что им обоим все время что-то нужно. На следующий день он позвонил мне десять раз", — рассказала она.
Женщина заметила, что на протяжении эксперимента постоянно находила супруга спящим от усталости.
На третий день мужчина привез детей на ее "работу" и уехал, не сказав ни слова. Вернувшись домой, она приготовила ужин, искупала детей и убралась, пока глава семьи спал.
Автор поста заявила, что после спора супруг сильно на нее обиделся, уличив женщину в попытке выставить его плохим родителем. Она также усомнилась в необходимости пари, сказав, что теперь обвиняет себя в излишней жесткости по отношению к нему.