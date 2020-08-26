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https://ria.ru/20200826/okhrana-1576353893.html
Охрану Зеленского обвинили в избиении беженки из Донбасса
Группа украинских активистов обвинила личную охрану президента Владимира Зеленского в нанесении телесных повреждений переселенке из Донбасса. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:23
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ситуация на украине
днепр (город)
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Группа украинских активистов обвинила личную охрану президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> в нанесении телесных повреждений переселенке из <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. Как сообщил в <a href="https://www.facebook.com/andriy.denysenko.75/posts/3178293008921398" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> один из правозащитников, бывший депутат Андрей Денисенко, девушка пыталась поговорить с главой государства. В ответ на это, по его словам, силовики жестко оттеснили ее и нанесли удары. В результате активистку госпитализировали. Как следует из заключения днепропетровских врачей, фото которого правозащитник также прикрепил к публикации, девушка получила перелом ребра.Как утверждает Денисенко, охрана президента напала, чтобы активистка не смогла "задать неудобные вопросы" Зеленскому.В управлении госохраны эту информацию опровергают. "Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп!" — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.Обвинения в избиении также назвали ложью и спланированной провокацией.
https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html
Если бы это сделала охрана ВВП, визгу было бы от Киева до Вашингтона...
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днепр (город)
донбасс
украина
РИА Новости
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ситуация на украине, днепр (город), донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Охрану Зеленского обвинили в избиении беженки из Донбасса

20:23 26.08.2020 (обновлено: 22:01 26.08.2020)
1475
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Группа украинских активистов обвинила личную охрану президента Владимира Зеленского в нанесении телесных повреждений переселенке из Донбасса.
Как сообщил в Facebook один из правозащитников, бывший депутат Андрей Денисенко, девушка пыталась поговорить с главой государства. В ответ на это, по его словам, силовики жестко оттеснили ее и нанесли удары. В результате активистку госпитализировали. Как следует из заключения днепропетровских врачей, фото которого правозащитник также прикрепил к публикации, девушка получила перелом ребра.
Как утверждает Денисенко, охрана президента напала, чтобы активистка не смогла "задать неудобные вопросы" Зеленскому.
В управлении госохраны эту информацию опровергают.
"Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп!" — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Обвинения в избиении также назвали ложью и спланированной провокацией.
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
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817437027
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Ситуация на УкраинеДнепр (город)ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если бы это сделала охрана ВВП, визгу было бы от Киева до Вашингтона...
26 августа, 21:15
ГБГ Б
1100000
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