https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576354976.html
Путин заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Навальным
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте отметил недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:58
2020-08-26T20:58
2020-08-26T21:39
госпитализация алексея навального
россия
джузеппе конте
алексей навальный
владимир путин
италия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе телефонного разговора с премьером Италии <a href="http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/" target="_blank" data-auto="true">Джузеппе Конте</a> отметил недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в связи с госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации Алексея Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
5
россия
италия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, джузеппе конте, алексей навальный, владимир путин, италия, в мире