https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576354846.html

Мясникова возмутило заявление немецкой клиники по диагнозу Навальному

Врач Александр Мясников в Telegram-канале раскритиковал заявления об отравлении Алексея Навального. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:53

2020-08-26T20:53

2020-08-26T21:37

госпитализация алексея навального

александр мясников (врач)

россия

алексей навальный

германия

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости</strong>. Врач <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в <a href="https://t.me/s/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> раскритиковал заявления об отравлении Алексея Навального.В клинике "Шарите", где сейчас лечат блогера, считают, что главу Фонда борьбы с коррупцией* отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что именно принял пациент, медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы.Мясников отметил, что пока такие утверждения могут быть только догадками. Он подчеркнул, что до обнаружения вещества, спровоцировавшего подобную клиническую картину, Навального можно считать "интоксицированным", но никак не умышленно отравленным. "И тут очень большая разница, потому что игнорирование мнения и действий врачей, оказывающих помощь на первых этапах ведения больного, может задержать постановку правильного диагноза", — написал он.По мнению специалиста, разумно было бы пригласить враче из Омска, спасавших Навальному жизнь, для участия в консилиуме, поскольку это позволит прояснить ситуацию.Ранее медики передали "Шарите" изображения МРТ Навального и получили письмо с выражением признательности за "установленное сотрудничество".Госпитализация НавальногоВ прошлый четверг самолет, на котором блогер летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в Омске, потому что ему стало плохо на борту. Навального госпитализировали, он впал в кому. В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".После того, как в Берлине заявили об отравлении Навального, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако она не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов, до эндогенных факторов.Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не нашла подтверждения.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576353347.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328446.html

https://ria.ru/20200826/yarlyk-1576332531.html

Sergey Sergey Какое лечение? Любому идиоту очевидна роль этого клоуна. Это очередной спектакль. Сейчас начнется. Новичок, кремль, Путин, российские спецслужбы, санкции. Все предсказуемо. 62

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россия

германия

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), россия, алексей навальный, германия, омск, происшествия