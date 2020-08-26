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https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576353347.html
Захарова ответила на заявления Запада из-за ситуации с Навальным
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" назвала позицию западных стран по госпитализации Алексея Навального неприличной. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:06
2020-08-27T01:45
госпитализация алексея навального
стивен биган
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
москва
омск
сша
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" назвала позицию западных стран по госпитализации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> неприличной.Накануне на переговорах главы дипломатического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергея Лаврова</a> с первым замгоссекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank">Стивеном Биганом</a> американская сторона сообщила, что в случае подтверждения версии о покушении на блогера примет меры, "на фоне которых померкнет реакция на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".Захарова отметила, что в Москве к таким заявлениям относятся без удивления.По мнению дипломата, повод ввести ограничительные меры против России создадут, даже если его в действительности нет.Ранее в МИД также заявили, что беспочвенные обвинения против Москвы недопустимы. Российские представители обратили внимание зарубежных коллег на поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе подхватили версию об отравлении Навального.Госпитализация НавальногоВ прошлый четверг самолет, на котором блогер летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в Омске, потому что ему стало плохо на борту. Навального госпитализировали, он впал в кому.В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".В немецкой клинике "Шарите" заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что именно принял пациент, медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы. При этом главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что при поступлении в российскую больницу у Навального не было клинической картины, характерной для такого отравления. Специалисты в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал РИА Новости, что версия об отравлении блогера рассматривалась, но подтверждения не нашла. Медэксперт подчеркнул, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент никем обнаружено не было.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что расследовать эту ситуацию преждевременно, так как факт отравления Навального никто не установил. Обвинения против Москвы он назвал пустым шумом.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576338705.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Россия проснись, Взят курс на уничтожение России. Если нет повода на санкции они будут созданны или выдуманны. и никто их не остановит. России пора выйти из всех договоров с западом(америкой) и начать торговать всеми видами оружия. Войны запад боится больше чем остальной мир. Им есть что терять. Кукловоды там сидят.
235
Все равно придумают санкции, как бы дальне не развивались события, зря что ли патрон тратили? Больше удивляет то, как наши власти реагируют на наглые высказывания амеров. Вот этого "дипломата" взять за его длинный язык и выкинуть из страны в 24 часа, чтобы не смели разговаривать в таком тоне. Надо это начинать делать, они по другому не понимают.
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москва
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сша
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, стивен биган, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, москва, омск, сша, в мире

Захарова ответила на заявления Запада из-за ситуации с Навальным

20:06 26.08.2020 (обновлено: 01:45 27.08.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" назвала позицию западных стран по госпитализации Алексея Навального неприличной.
Накануне на переговорах главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом американская сторона сообщила, что в случае подтверждения версии о покушении на блогера примет меры, "на фоне которых померкнет реакция на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
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Захарова отметила, что в Москве к таким заявлениям относятся без удивления.

"Очень, на мой взгляд, странно и, наверное, даже уже неприлично заявлять о санкциях и мерах, когда на столе нет фактов — их вообще, в принципе нет", — сказала она.

По мнению дипломата, повод ввести ограничительные меры против России создадут, даже если его в действительности нет.
Ранее в МИД также заявили, что беспочвенные обвинения против Москвы недопустимы. Российские представители обратили внимание зарубежных коллег на поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе подхватили версию об отравлении Навального.

Госпитализация Навального

В прошлый четверг самолет, на котором блогер летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, потому что ему стало плохо на борту. Навального госпитализировали, он впал в кому.
В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
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В немецкой клинике "Шарите" заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что именно принял пациент, медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы.
При этом главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что при поступлении в российскую больницу у Навального не было клинической картины, характерной для такого отравления. Специалисты в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал РИА Новости, что версия об отравлении блогера рассматривалась, но подтверждения не нашла. Медэксперт подчеркнул, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент никем обнаружено не было.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что расследовать эту ситуацию преждевременно, так как факт отравления Навального никто не установил. Обвинения против Москвы он назвал пустым шумом.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
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Урок клиники "Шарите" для России
48042451393
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Госпитализация Алексея НавальногоСтивен БиганМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваОмскСШАВ мире
Популярные комментарии
Россия проснись, Взят курс на уничтожение России. Если нет повода на санкции они будут созданны или выдуманны. и никто их не остановит. России пора выйти из всех договоров с западом(америкой) и начать торговать всеми видами оружия. Войны запад боится больше чем остальной мир. Им есть что терять. Кукловоды там сидят.
26 августа, 20:16
Sergej Klassen
186605037
Все равно придумают санкции, как бы дальне не развивались события, зря что ли патрон тратили? Больше удивляет то, как наши власти реагируют на наглые высказывания амеров. Вот этого "дипломата" взять за его длинный язык и выкинуть из страны в 24 часа, чтобы не смели разговаривать в таком тоне. Надо это начинать делать, они по другому не понимают.
26 августа, 20:58
Baba Jaga
4931107
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