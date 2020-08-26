https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576338705.html

Омские медики обвинили сторонников Навального в попытке их очернить

Омские медики в открытом письме о лечении Алексея Навального заявили, что его сторонники ставят "политический" диагноз, не имеющий никакого отношения к... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:59

2020-08-26T15:59

2020-08-27T02:52

госпитализация алексея навального

стивен биган

омский государственный медицинский университет

алексей навальный

общероссийский народный фронт

дмитрий песков

москва

омск

сша

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<strong>ОМСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Омские медики в открытом письме о лечении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> заявили, что его сторонники ставят "политический" диагноз, не имеющий никакого отношения к медицине, и "пытаются очернить" врачей.В среду пятеро медиков написали открытое письмо о спасении Навального. В открытом послании, которое есть в распоряжении РИА Новости, медики прокомментировали заявления в адрес врачей и высказали своё отношение к ситуации. Как отмечается в письме, поводом для его написания стала "резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей"."Сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узкопрофессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований. По сути, мы столкнулись с таким явлением, как "политический" диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине", - пишут авторы письма."Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов, которые почти в течение двух суток в очень непростой психологической обстановке спасали жизнь пациенту", - говорится в письме. Авторы отмечают, что "настоящий доктор всегда вне политики", но омских медиков сейчас "втягивают в политический процесс".От лица медицинского сообщества <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> под письмом подписались председатель профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор ОмГМУ (<a href="http://ria.ru/organization_omskiy-gosudarstvennyy-meditsinskiy-universitet/" target="_blank" data-auto="true">Омского государственного медицинского университета</a>) Мария Ливзан, заслуженный врач РФ и почётный гражданин <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> Марат Адырбаев, председатель Омской региональной ассоциации врачей Вадим Бережной, сопредседатель регионального штаба <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">ОНФ</a> в Омской области Юрий Новиков.На прошлой неделе самолет, на котором Навальный направлялся из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. Врачи назвали отравление только одной из возможных причин, пациенту, который находится в коме, оказывают всю необходимую помощь При этом ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, основным диагнозом было названо нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального доставили в берлинскую клинику Charite.Немецкие врачи предварительно диагностировали Навальному отравление. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отметил, что выводы российских и немецких медиков разнятся при совпадающей аналитике о состоянии блогера. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.Российская сторона на встрече с первым замгоссекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a> обратила внимание на подозрительную поспешность, с которой Соединенные Штаты и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. В российском МИД выступили за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с Навальным, подчеркнув недопустимость голословных обвинений в адрес Москвы.

https://ria.ru/20200826/vrachi-1576336590.html

https://ria.ru/20200826/yarlyk-1576332531.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Ольга Занкова "Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узкопрофессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований" - золотые слова 85

артур царев А Омские медики в курсе анализов, которые провели их коллеги из Германии, и не хотят ли Омские медики рассказать, почему такие разночтения в диагнозах? 81

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москва

омск

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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