https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576335723.html

Власти ФРГ заявили, что диагноз Навальному не был политически мотивирован

Врачи немецкой клиники Charite, где проходит лечение Алексей Навальный, делая свое заключение о признаках отравления, не подвергались политическому влиянию,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:25

2020-08-26T15:25

2020-08-26T15:44

госпитализация алексея навального

стивен биган

алексей навальный

москва

германия

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сша

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости.</strong> Врачи немецкой клиники Charite, где проходит лечение <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, делая свое заключение о признаках отравления, не подвергались политическому влиянию, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Ulrike_Demmer/" target="_blank" data-auto="true">Ульрике Деммер</a>.По предварительной оценке немецких медиков, у Навального диагностировали отравление, российские медики считают основным рабочим диагнозом резкого ухудшения состояния здоровья нарушение обмена веществ. В Кремле ранее выразили надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.Российская сторона на встрече с первым замгоссекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a> накануне обратила внимание на подозрительную поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что РФ выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с Навальным, считает недопустимыми голословные обвинения в свой адрес.Вслед за объявлением врачей Chariteо том, что клинические данные указывают на отравление Навального, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД страны Хайко Мааса призвали власти РФ прояснить произошедшее и наказать "ответственных".Ранее в берлинской клинике Charite заявили, что предварительная диагностика указывает на отравление Навального неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в настоящее время проводится дополнительное исследование, чтобы установить это вещество. Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, заявили в клинике.Навальный пятый день находится в берлинской клинике, он прибыл туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в настоящее время проводится дополнительное исследование, чтобы установить это вещество. Исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, заявили в клинике. В минздраве Омской области заявляли, что немецкие специалисты получили данные всех исследований, совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в Омске лечения.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576333609.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

Владислав Леончук Так данных нет! Вещество не идентифицировано! Отравление - одна из версий... Может он ботулотоксин водкой запивал, как шиломбритый Юсченка... ;-) 53

Ольга Занкова "самоочевидно, что эти данные были получены без какого-либо политического влияния" - уникальные люди, если говорят немецкие врачи - самоочевидно без влияния, а если российские - однозначно врут, на них влияли... хайли лайкли 53

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москва

германия

омск

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, стивен биган, алексей навальный, москва, германия, омск, сша, в мире