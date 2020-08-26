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https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576334436.html
В Германии рассказали, где применяются вещества из диагноза Навального
Вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, одним из которых, предположительно, отравился Алексей Навальный, применяются во многих областях, например, в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:00
2020-08-26T15:22
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости.</strong> Вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, одним из которых, предположительно, отравился <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, применяются во многих областях, например, в борьбе с насекомыми-вредителями или в терапии болезни Альцгеймера, а также как антидот при отравлении алкоголем и мухоморами, однако говорить о свойствах конкретной субстанции можно будет только после того, как она будет установлена.Об этом РИА Новости сообщили несколько немецких государственных ведомств, которые занимаются вопросами безопасности пищевой и непищевой продукции, контроля за лекарственными средствами и продукцией медицинского назначения, охраны здоровья потребителей.Ранее в берлинской клинике Charite заявили, что предварительная диагностика указывает на отравление Навального неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в настоящее время проводится дополнительное исследование, чтобы установить это вещество. Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, заявили в клинике."Эта группа веществ используется не только в лекарственных средствах, которые находятся в нашей компетенции. Она применяется и во многих других областях, например, в борьбе с вредителями. Что касается лекарств, то группа ингибиторов холинэстеразы используется, к примеру, в терапии болезни Альцгеймера. Однако без информации о том, что произошло в конкретном случае (с Навальным - ред.), мы не можем комментировать отдельные препараты, так как эта информация была бы неполной", - заявили РИА Новости в федеральном институте лекарственных средств и изделий медицинского назначения (BFARM).В ведомстве, которое входит в систему минздрава ФРГ, пояснили, что в принципе затрудняются комментировать вопросы о применении веществ из группы ингибиторов холинэстеразы "в области ядов и токсикологии".В федеральном институте оценки рисков (BfR), который относится к министерству продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, сообщили РИА Новости, что не могут предоставить данных по этой теме в связи с тем, что "у BfR нет информации ни о конкретном веществе, ни о причинах и обстоятельствах данного случая" с Навальным.В предоставленных BfR РИА Новости материалах о группе ингибиторов холинэстеразы говорится о том, что вещества этой группы используются в лекарственных препаратах, применяемых для послеоперационной профилактики и мышечных расстройств, а также в качестве антидота - при отравлении алкоголем, тропановыми алколоидами, мухоморами, трицикличными антидепрессантами, другими препаратами.Помимо обратимых ингибиторов AChE, которые используются в качестве лекарств, существуют также вещества, необратимо блокирующие фермент, например, органофосфаты. Они токсикологически значимы, а также используются в качестве инсектицидов (паратион = E605), говорится в материалах, предоставленных институтом.Навальный пятый день находится в берлинской клинике, он прибыл туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в настоящее время проводится дополнительное исследование, чтобы установить это вещество. Исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, заявили в клинике. В минздраве <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> заявляли, что немецкие специалисты получили данные всех исследований, совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> лечения.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576333609.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576305480.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Но "борьба с вредителями" очень подходит...
57
"в борьбе с насекомыми-вредителями или в терапии болезни Альцгеймера, а также как антидот при отравлении алкоголем и мухоморами" я так и думал все в одном флаконе :)))))))
56
34
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире

В Германии рассказали, где применяются вещества из диагноза Навального

15:00 26.08.2020 (обновлено: 15:22 26.08.2020)
45668
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, одним из которых, предположительно, отравился Алексей Навальный, применяются во многих областях, например, в борьбе с насекомыми-вредителями или в терапии болезни Альцгеймера, а также как антидот при отравлении алкоголем и мухоморами, однако говорить о свойствах конкретной субстанции можно будет только после того, как она будет установлена.
Об этом РИА Новости сообщили несколько немецких государственных ведомств, которые занимаются вопросами безопасности пищевой и непищевой продукции, контроля за лекарственными средствами и продукцией медицинского назначения, охраны здоровья потребителей.
Акции в поддержку Алексея Навального
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Омские врачи обратились к немецким коллегам по ситуации с Навальным
Ранее в берлинской клинике Charite заявили, что предварительная диагностика указывает на отравление Навального неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в настоящее время проводится дополнительное исследование, чтобы установить это вещество. Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, заявили в клинике.
"Эта группа веществ используется не только в лекарственных средствах, которые находятся в нашей компетенции. Она применяется и во многих других областях, например, в борьбе с вредителями. Что касается лекарств, то группа ингибиторов холинэстеразы используется, к примеру, в терапии болезни Альцгеймера. Однако без информации о том, что произошло в конкретном случае (с Навальным - ред.), мы не можем комментировать отдельные препараты, так как эта информация была бы неполной", - заявили РИА Новости в федеральном институте лекарственных средств и изделий медицинского назначения (BFARM).
В ведомстве, которое входит в систему минздрава ФРГ, пояснили, что в принципе затрудняются комментировать вопросы о применении веществ из группы ингибиторов холинэстеразы "в области ядов и токсикологии".
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В федеральном институте оценки рисков (BfR), который относится к министерству продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, сообщили РИА Новости, что не могут предоставить данных по этой теме в связи с тем, что "у BfR нет информации ни о конкретном веществе, ни о причинах и обстоятельствах данного случая" с Навальным.
В предоставленных BfR РИА Новости материалах о группе ингибиторов холинэстеразы говорится о том, что вещества этой группы используются в лекарственных препаратах, применяемых для послеоперационной профилактики и мышечных расстройств, а также в качестве антидота - при отравлении алкоголем, тропановыми алколоидами, мухоморами, трицикличными антидепрессантами, другими препаратами.
Помимо обратимых ингибиторов AChE, которые используются в качестве лекарств, существуют также вещества, необратимо блокирующие фермент, например, органофосфаты. Они токсикологически значимы, а также используются в качестве инсектицидов (паратион = E605), говорится в материалах, предоставленных институтом.
Навальный пятый день находится в берлинской клинике, он прибыл туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в настоящее время проводится дополнительное исследование, чтобы установить это вещество. Исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, заявили в клинике. В минздраве Омской области заявляли, что немецкие специалисты получили данные всех исследований, совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в Омске лечения.
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В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
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13137531225
Обсудить 34
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Но "борьба с вредителями" очень подходит...
26 августа, 15:11
Covid короновирусович
22280016
"в борьбе с насекомыми-вредителями или в терапии болезни Альцгеймера, а также как антидот при отравлении алкоголем и мухоморами" я так и думал все в одном флаконе :)))))))
26 августа, 15:03
ASAlex Smolov
9402014
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