https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576333609.html

Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным

В эфире телеканала "Россия 1" показали письмо омских врачей, лечивших Алексея Навального, коллегам из клиники Charite. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:43

2020-08-26T14:43

2020-08-26T16:02

здоровье - общество

алексей навальный

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576135770_0:189:3033:1895_1400x0_80_0_0_a0baf53f516a0b9531477c5d17bcc403.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fiQ4CmI9fh0" target="_blank">"Россия 1"</a> показали письмо омских врачей, лечивших <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, коллегам из клиники Charite.Автором обращения стал главврач Городской клинической больницы № 1 Александр Мураховский. Российские специалисты попросили <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">немецких</a> медиков предоставить данные, на основе которых они сделали вывод об отравлении.В письме указывается, что при поступлении в больницу рассматривалась версия интоксикации."Однако он (диагноз. — Прим. ред.) не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов", — отмечается в тексте послания.Также в документе указывается, что снижение уровня холинэстеразы может быть вызвано множеством причин — как приемом препаратов, так и эндогенными причинами различного происхождения.В письме подчеркивается, что в омской больнице Навальному давали атропин, но в соответствии с другими медицинскими показаниями.Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего рейсом из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Борт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где пациента госпитализировали в реанимацию. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице же подчеркнули, что эта версия — только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме.В субботу Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Согласно предварительной оценке немецких врачей, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы жизни нет. При этом, как отмечают врачи, последствия случившегося могут существенно повредить его нервную систему.В ответ на это российские медики отметили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не нашла подтверждения.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328446.html

https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576307018.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Ольга Занкова доказательства? ...ах ну да хайли лайкли 262

alnoor1953 Зря обратились. Немецкие "коллеги" слепят своё заключение строго в соответствии с полученным политическим заказом. Взять под козырёк и выполнить: суть действий спецов клиники "Шарите". Это не медицина, это - политика. И значит никаких обсуждений-консилиумов с российскими врачами. 143

62

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, алексей навальный, общество, происшествия