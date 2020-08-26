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https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576333609.html
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
В эфире телеканала "Россия 1" показали письмо омских врачей, лечивших Алексея Навального, коллегам из клиники Charite. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:43
2020-08-26T16:02
здоровье - общество
алексей навальный
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fiQ4CmI9fh0" target="_blank">"Россия 1"</a> показали письмо омских врачей, лечивших <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, коллегам из клиники Charite.Автором обращения стал главврач Городской клинической больницы № 1 Александр Мураховский. Российские специалисты попросили <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">немецких</a> медиков предоставить данные, на основе которых они сделали вывод об отравлении.В письме указывается, что при поступлении в больницу рассматривалась версия интоксикации."Однако он (диагноз. — Прим. ред.) не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов", — отмечается в тексте послания.Также в документе указывается, что снижение уровня холинэстеразы может быть вызвано множеством причин — как приемом препаратов, так и эндогенными причинами различного происхождения.В письме подчеркивается, что в омской больнице Навальному давали атропин, но в соответствии с другими медицинскими показаниями.Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего рейсом из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Борт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где пациента госпитализировали в реанимацию. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице же подчеркнули, что эта версия — только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме.В субботу Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Согласно предварительной оценке немецких врачей, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы жизни нет. При этом, как отмечают врачи, последствия случившегося могут существенно повредить его нервную систему.В ответ на это российские медики отметили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не нашла подтверждения.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328446.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576307018.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
доказательства? ...ах ну да хайли лайкли
262
Зря обратились. Немецкие "коллеги" слепят своё заключение строго в соответствии с полученным политическим заказом. Взять под козырёк и выполнить: суть действий спецов клиники "Шарите". Это не медицина, это - политика. И значит никаких обсуждений-консилиумов с российскими врачами.
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здоровье - общество, алексей навальный, общество, происшествия

Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным

14:43 26.08.2020 (обновлено: 16:02 26.08.2020)
49843
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В эфире телеканала "Россия 1" показали письмо омских врачей, лечивших Алексея Навального, коллегам из клиники Charite.
Автором обращения стал главврач Городской клинической больницы № 1 Александр Мураховский. Российские специалисты попросили немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали вывод об отравлении.
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В письме указывается, что при поступлении в больницу рассматривалась версия интоксикации.
"Однако он (диагноз. — Прим. ред.) не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов", — отмечается в тексте послания.
Также в документе указывается, что снижение уровня холинэстеразы может быть вызвано множеством причин — как приемом препаратов, так и эндогенными причинами различного происхождения.
В письме подчеркивается, что в омской больнице Навальному давали атропин, но в соответствии с другими медицинскими показаниями.
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Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего рейсом из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, где пациента госпитализировали в реанимацию. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице же подчеркнули, что эта версия — только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
В субботу Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Согласно предварительной оценке немецких врачей, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы жизни нет. При этом, как отмечают врачи, последствия случившегося могут существенно повредить его нервную систему.
В ответ на это российские медики отметили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не нашла подтверждения.
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73635961186
Обсудить 62
Здоровье - ОбществоАлексей НавальныйОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
доказательства? ...ах ну да хайли лайкли
26 августа, 14:54
О Ольга Занкова
227812222
Зря обратились. Немецкие "коллеги" слепят своё заключение строго в соответствии с полученным политическим заказом. Взять под козырёк и выполнить: суть действий спецов клиники "Шарите". Это не медицина, это - политика. И значит никаких обсуждений-консилиумов с российскими врачами.
26 августа, 15:06
aalnoor1953
121201118
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