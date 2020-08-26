Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328709.html
В Кремле призвали не вешать ярлыки в оценке ситуации с Навальным
В Кремле терпеливо относятся к поспешным формулировкам об "отравлении" Алексея Навального, но на данной стадии категорически с ними не согласны, заявил... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:06
2020-08-26T13:15
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
москва
томск
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576091081_0:196:2947:1854_1400x0_80_0_0_f884bc47b189823598302461d63dd763.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле терпеливо относятся к поспешным формулировкам об "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, но на данной стадии категорически с ними не согласны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В Кремле категорически против приклеивания ярлыков по ситуации с Алексеем Навальным, заявил Дмитрий Песков.Расследование причин инцидента с блогером Алексеем Навальным не является прерогативой Кремля, это обязанность правоохранительных органов, заявил Дмитрий Песков.Журналисты обратились к Пескову с вопросом, считает ли Кремль важным изучить контакты и места пребывания Навального еще до момента предполагаемого отравления."Еще раз повторяю - мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на лечении в берлинской больнице пациента", - добавил он.В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576281978.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576274859.html
6
москва
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576091081_109:0:2840:2048_1400x0_80_0_0_20e3387ea6d6b8486fed4a76cf2ca34a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, москва, томск, омск, происшествия

В Кремле призвали не вешать ярлыки в оценке ситуации с Навальным

13:06 26.08.2020 (обновлено: 13:15 26.08.2020)
840
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Кремле терпеливо относятся к поспешным формулировкам об "отравлении" Алексея Навального, но на данной стадии категорически с ними не согласны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются насчет того, что с высокой долей вероятности отравление и так далее, мы терпеливо к этому относимся, но мы категорически с этим не согласны на данной стадии. Надо найти отравляющее вещество. Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества?" - сказал он.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Вчера, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
В Кремле категорически против приклеивания ярлыков по ситуации с Алексеем Навальным, заявил Дмитрий Песков.
"Мы категорически против того, чтобы кто-то, скажем так, приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, то есть назвал отравлением то, что пока не подтверждено окончательно как отравление. И третье, кончено, мы также заинтересованы. Это российский гражданин, который находится в коме, и мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы", - сказал Песков журналистам.
Расследование причин инцидента с блогером Алексеем Навальным не является прерогативой Кремля, это обязанность правоохранительных органов, заявил Дмитрий Песков.
Журналисты обратились к Пескову с вопросом, считает ли Кремль важным изучить контакты и места пребывания Навального еще до момента предполагаемого отравления.
Алексей Навальный
25 августа, 13:24
В Кремле не знают, велась ли слежка за Навальным
"Скорее я бы переадресовал этот вопрос нашим правоохранительным органам, у которых наверняка имеется собственное суждение о целесообразности тех или иных действий, но, в любом случае, это не является прерогативой администрации президента, Кремля" - ответил Песков.
"Еще раз повторяю - мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на лечении в берлинской больнице пациента", - добавил он.
В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
25 августа, 11:20
Биолог прокомментировала версии немецких врачей о состоянии Навального
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
4010126
Обсудить 6
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваТомскОмскПроисшествия
Рекомендуем
Алексей Навальный
Кремль не видит причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального
Алексей Навальный
Пригожин выкупил долг Алексея Навального и ФБК у "Московского школьника"
Алексей Навальный
Песков объяснил, почему в Кремле не называют Навального по имени
Истребитель-перехватчик МиГ-31
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон будет добиваться расследования произошедшего с Навальным
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
"Бред слушать не надо". Аксенов оценил заявление Зеленского по Крыму
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Кремль отказался оценивать ситуацию в Белоруссии
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс на пресс-конференции в МИД по поводу ситуации в Республике Беларусь
Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском языке
Светлана Тихановская
Тихановская заявила, что оппозиция не будет закрывать границу с Россией
Радиостанция пятого поколения для ВС РФ на форуме Армия
Радиостанцию пятого поколения впервые показали на "Армии-2020"
Владимир Зеленский
В СФ предостерегли Зеленского от попыток увязать вопрос Донбасса с Крымом
Паспорт
МВД Белоруссии объяснило, почему "испортило" паспорта россиян
Алексей Навальный
В Германии рассказали, где применяются вещества из диагноза Навального
Алексей Навальный
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявления Запада из-за ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В России создали прибор, определяющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Лента новостейМолния