https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328709.html

В Кремле призвали не вешать ярлыки в оценке ситуации с Навальным

В Кремле терпеливо относятся к поспешным формулировкам об "отравлении" Алексея Навального, но на данной стадии категорически с ними не согласны, заявил... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:06

2020-08-26T13:06

2020-08-26T13:15

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле терпеливо относятся к поспешным формулировкам об "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, но на данной стадии категорически с ними не согласны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В Кремле категорически против приклеивания ярлыков по ситуации с Алексеем Навальным, заявил Дмитрий Песков.Расследование причин инцидента с блогером Алексеем Навальным не является прерогативой Кремля, это обязанность правоохранительных органов, заявил Дмитрий Песков.Журналисты обратились к Пескову с вопросом, считает ли Кремль важным изучить контакты и места пребывания Навального еще до момента предполагаемого отравления."Еще раз повторяю - мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на лечении в берлинской больнице пациента", - добавил он.В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576281978.html

https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576274859.html

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москва

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, москва, томск, омск, происшествия