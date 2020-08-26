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https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576313210.html
В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального
Россия считает глубоко оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, подчеркнули в МИД. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T07:32
2020-08-26T09:36
россия
фонд борьбы с коррупцией
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
сша
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. </strong>Россия считает глубоко оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей в связи с инцидентом с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, подчеркнули в МИД.В немецкой клинике Charite ранее сообщили, что Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока неизвестно, проводятся дополнительные анализы. Врачи из Берлина лечат его препаратом атропин.В МИД обратили внимание на подозрительную поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. В дипведомстве также подчеркнули, что Россия выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с блогером, а также выразили надежду на профессиональный подход немецких медиков в ситуации с Навальным."Пустой шум"Заявления о причастности России к "отравлению" блогера Алексея Навального являются неправдой и пустым шумом: к этому нельзя серьезно относиться, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это обвинения (сторонников Навального – ред.), которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - сказал журналистам Песков.Спешка непонятнаПресс-секретарь президента выразил непонимание, на основании чего немецкие медики "так спешат, употребляя слово "отравление" и так далее". По его словам, возможно, что у немецких медиков есть какие-то данные. Дмитрий Песков выразил надежду, что если у немецких врачей есть основания думать об отравлении блогера, то соответствующая информация будет предоставлена."Мы пока не можем ничего считать, потому что мы не знаем, было ли это отравлением или не было, или у этого состояния другие причины", - сказал Песков.Главным в нынешней ситуации пресс-секретарь президента назвал усилия медиков по излечению блогера. Он добавил, что повод для расследования ситуации с Навальным будет в случае, если установят, что это было именно отравление, пока же данных об этом нет. Госпитализация НавальногоВ четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в Омске, потому что блогеру стало плохо на борту. Его госпитализировали, он впал в кому.В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/navalnyy-1576306634.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/navalnyy-1576302646.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576292370.html
Ну так возбуждайте уголовное дело, проводите расследование и судите преступников; какие проблемы? Здоровый молодой гражданин РФ, которого круглосуточно пасут спецслужбы, в кому впал на ровном месте - а вы оскорбляетесь и вызываете в полицию сотрудника его же штаба - где логика!
111
Щачем его вообще отправили в Германию? Человека у которого подписка о не выезде. Не знали что так будет? Наивные...... Ждите закон имени Навального по перечню очередных санкций против России. Повод сами организовали.
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россия
сша
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россия, фонд борьбы с коррупцией, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, сша

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

07:32 26.08.2020 (обновлено: 09:36 26.08.2020)
47226
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия считает глубоко оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, подчеркнули в МИД.
В немецкой клинике Charite ранее сообщили, что Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока неизвестно, проводятся дополнительные анализы. Врачи из Берлина лечат его препаратом атропин.
"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь", - говорится в комментарии российского дипведомства.
В МИД обратили внимание на подозрительную поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. В дипведомстве также подчеркнули, что Россия выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с блогером, а также выразили надежду на профессиональный подход немецких медиков в ситуации с Навальным.
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"Пустой шум"

Заявления о причастности России к "отравлению" блогера Алексея Навального являются неправдой и пустым шумом: к этому нельзя серьезно относиться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это обвинения (сторонников Навального – ред.), которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - сказал журналистам Песков.

Спешка непонятна

Пресс-секретарь президента выразил непонимание, на основании чего немецкие медики "так спешат, употребляя слово "отравление" и так далее". По его словам, возможно, что у немецких медиков есть какие-то данные. Дмитрий Песков выразил надежду, что если у немецких врачей есть основания думать об отравлении блогера, то соответствующая информация будет предоставлена.
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"Мы пока не можем ничего считать, потому что мы не знаем, было ли это отравлением или не было, или у этого состояния другие причины", - сказал Песков.
Главным в нынешней ситуации пресс-секретарь президента назвал усилия медиков по излечению блогера. Он добавил, что повод для расследования ситуации с Навальным будет в случае, если установят, что это было именно отравление, пока же данных об этом нет.

Госпитализация Навального

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, потому что блогеру стало плохо на борту. Его госпитализировали, он впал в кому.
В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
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РоссияФонд борьбы с коррупциейМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковСША
Популярные комментарии
Ну так возбуждайте уголовное дело, проводите расследование и судите преступников; какие проблемы? Здоровый молодой гражданин РФ, которого круглосуточно пасут спецслужбы, в кому впал на ровном месте - а вы оскорбляетесь и вызываете в полицию сотрудника его же штаба - где логика!
26 августа, 08:32
КРКонстантин Русский
60402045
Щачем его вообще отправили в Германию? Человека у которого подписка о не выезде. Не знали что так будет? Наивные...... Ждите закон имени Навального по перечню очередных санкций против России. Повод сами организовали.
26 августа, 08:31
Степан Краснов
27200129
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