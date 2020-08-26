https://ria.ru/20200826/mediki-1576343392.html

Путин поручил упростить систему выплат медикам, борющимся с коронавирусом

Система страховых выплат медикам, работающим с COVID-19, оказалась слишком забюрокраченной, нужно убрать все препоны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:04

2020-08-26T17:04

2020-08-26T17:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

россия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Система страховых выплат медикам, работающим с COVID-19, оказалась слишком забюрокраченной, нужно убрать все препоны, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что в отдельных регионах, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, были зафиксированы нарушения по страховым выплатам медикам.По словам Путина, "с отдельными случаями нужно разбираться", но нужно их "обобщить и принять либо на федеральном уровне соответствующее решение, либо дать соответствующие рекомендации в регионах"."Надо эту излишнюю бюрократию прекратить", - распорядился президент.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, россия