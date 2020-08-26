Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/mediki-1576343392.html
Путин поручил упростить систему выплат медикам, борющимся с коронавирусом
Система страховых выплат медикам, работающим с COVID-19, оказалась слишком забюрокраченной, нужно убрать все препоны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:04
2020-08-26T17:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Система страховых выплат медикам, работающим с COVID-19, оказалась слишком забюрокраченной, нужно убрать все препоны, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что в отдельных регионах, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, были зафиксированы нарушения по страховым выплатам медикам.По словам Путина, "с отдельными случаями нужно разбираться", но нужно их "обобщить и принять либо на федеральном уровне соответствующее решение, либо дать соответствующие рекомендации в регионах"."Надо эту излишнюю бюрократию прекратить", - распорядился президент.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1400x0_80_0_0_b69a9951fc67b61fe8f4cffac7344cb2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, россия

Путин поручил упростить систему выплат медикам, борющимся с коронавирусом

17:04 26.08.2020 (обновлено: 17:29 26.08.2020)
394
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Система страховых выплат медикам, работающим с COVID-19, оказалась слишком забюрокраченной, нужно убрать все препоны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Забюрокраченная слишком система оказалась принятия решений - 16 и более даже документов нужно собрать человеку для того, чтобы получить соответствующую выплату", - сказал Путин на совещании с правительством РФ.

Он отметил, что в отдельных регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинской области, были зафиксированы нарушения по страховым выплатам медикам.
По словам Путина, "с отдельными случаями нужно разбираться", но нужно их "обобщить и принять либо на федеральном уровне соответствующее решение, либо дать соответствующие рекомендации в регионах".
"Надо эту излишнюю бюрократию прекратить", - распорядился президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
1910013
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Голикова предложила продлить выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Больничная палата
Почти половина коек для больных коронавирусом в России свободна
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова заявила о преобладании бессимптомных форм течения COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин призвал аккуратно открывать закрытые из-за COVID-19 предприятия
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Иран предоставит МАГАТЭ доступ на два спорных объекта
Путин спросил Фалькова о повышении стоимости обучения в вузах
Большинство российских вузов сохранили прошлогоднюю цену за обучение
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрием Аристовым
Путин обсуждал с Голиковой открытие международного авиасообщения
Прохожий в медицинской маске у здания Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве
В России запустят мониторинг заболеваемости COVID-19 в школах и вузах
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Путин о ситуации вокруг шихана Куштау: Бесконтрольное выкачивание денег
Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Житель Якутии умер на пороге больницы
Житель Якутии умер на пороге больницы
Галактика Млечный Путь
Раскрыта одна из загадок Млечного Пути
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
Эксперты рассказали, будут ли туристов в Анапе эвакуировать из-за пожаров
Работа сборного призывного пункта
Эксперт рассказал, что помогло искоренить дедовщину в российской армии
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В России создали прибор, определяющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Лента новостейМолния