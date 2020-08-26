https://ria.ru/20200826/lada-1576334019.html

Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих

Одно из старейших британских изданий о машинах Autocar включило российские автомобили "Нива" и ВАЗ 2105 в список проверенных временем машин. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:51

2020-08-26T14:51

2020-08-26T16:48

россия

авто

великобритания

канада

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Одно из старейших британских изданий о машинах <a href="https://www.autocar.co.uk/slideshow/survivors-world%E2%80%99s-longest-living-cars-0#30" target="_blank">Autocar</a> включило российские автомобили "Нива" и ВАЗ 2105 в список проверенных временем машин.Внедорожник, разработанный еще в 1977 году, выпускается уже 43 года и является наиболее экспортируемой моделью компании.Внедорожник был достаточно прочен, чтобы продержаться десять лет в качестве транспортного средства для российской базы в Антарктике. Однако, считает Autocar, конец старой "Нивы" близок, потому что "Лада" показала концепт новой модели в 2018 году. Начало производства концепта ожидают в 2022 году. "Пятерка" была модернизированной версией "копейки", построенной на базе итальянского Fiat 124. Четырехцилиндровый мотор остался у новой модели без серьезных изменений, но машина получила новый дизайн с квадратными фарами и пластиковой решеткой радиатора.Лада экспортировала "пятерку" в <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаду</a>, а также в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, где ее продавали под названием Riva. Компания произвела 14 миллионов таких автомобилей, а если сложить это число с количеством произведенных Fiat 124, получится 20 миллионов экземпляров. Таким образом, эту модель можно считать второй по числу произведенных машин в истории.

https://ria.ru/20200807/1575498861.html

Бывший Спецназовец Купите Ниву в Британии и в России,а потом сравните. 65

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россия

великобритания

канада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, великобритания, канада