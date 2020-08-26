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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576337756.html
Объяснена связь коронавируса с накоплением жира
Бразильские ученые предположили, что частицы коронавируса могут вступать во взаимодействие с микрокаплями жира. Об этом говорится в препринте, опубликованном на РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:49
2020-08-26T17:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
бразилия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Бразильские ученые предположили, что частицы коронавируса могут вступать во взаимодействие с микрокаплями жира. Об этом говорится в препринте, опубликованном на портале <u><a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.22.262733v1.full">bioRxiv</a></u>.Специалисты изучили анализы пациентов с COVID-19 и выяснили, что для заболевания характерно повышенное накопление липидных капель в организме. Они находятся в жировой ткани и влияют на воспалительные процессы.В работе отмечается, что коронавирус способен использовать эти молекулы как платформу для репликации — создания дочерних молекул ДНК. Эксперты считают, что эта информация способна помочь медикам в выработке стратегий борьбы с инфекцией.Ранее исследователи уже указывали на связь коронавируса с жиром. Наблюдения показали, что риск тяжелой формы COVID-19 или летального исхода <a href="https://ria.ru/20200826/ozhirenie-1576337175.html" target="_blank">повышается</a>, если у пациента есть ожирение или диабет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, бразилия, в мире

Объяснена связь коронавируса с накоплением жира

15:49 26.08.2020 (обновлено: 17:25 26.08.2020)
12001
© РоспотребнадзорСнимок коронавируса
Снимок коронавируса
© Роспотребнадзор
Снимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бразильские ученые предположили, что частицы коронавируса могут вступать во взаимодействие с микрокаплями жира. Об этом говорится в препринте, опубликованном на портале bioRxiv.
Специалисты изучили анализы пациентов с COVID-19 и выяснили, что для заболевания характерно повышенное накопление липидных капель в организме. Они находятся в жировой ткани и влияют на воспалительные процессы.
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В работе отмечается, что коронавирус способен использовать эти молекулы как платформу для репликации — создания дочерних молекул ДНК. Эксперты считают, что эта информация способна помочь медикам в выработке стратегий борьбы с инфекцией.
Ранее исследователи уже указывали на связь коронавируса с жиром. Наблюдения показали, что риск тяжелой формы COVID-19 или летального исхода повышается, если у пациента есть ожирение или диабет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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