https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576337756.html

Объяснена связь коронавируса с накоплением жира

Бразильские ученые предположили, что частицы коронавируса могут вступать во взаимодействие с микрокаплями жира. Об этом говорится в препринте, опубликованном на РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:49

2020-08-26T15:49

2020-08-26T17:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568840345_0:353:1280:1073_1400x0_80_0_0_625099f68c32441d4979ea2955fe9f53.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Бразильские ученые предположили, что частицы коронавируса могут вступать во взаимодействие с микрокаплями жира. Об этом говорится в препринте, опубликованном на портале <u><a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.22.262733v1.full">bioRxiv</a></u>.Специалисты изучили анализы пациентов с COVID-19 и выяснили, что для заболевания характерно повышенное накопление липидных капель в организме. Они находятся в жировой ткани и влияют на воспалительные процессы.В работе отмечается, что коронавирус способен использовать эти молекулы как платформу для репликации — создания дочерних молекул ДНК. Эксперты считают, что эта информация способна помочь медикам в выработке стратегий борьбы с инфекцией.Ранее исследователи уже указывали на связь коронавируса с жиром. Наблюдения показали, что риск тяжелой формы COVID-19 или летального исхода <a href="https://ria.ru/20200826/ozhirenie-1576337175.html" target="_blank">повышается</a>, если у пациента есть ожирение или диабет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576320734.html

3

бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, бразилия, в мире