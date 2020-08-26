https://ria.ru/20200826/ozhirenie-1576337175.html
Ученые установили связь между ожирением и смертностью от COVID-19
Ожирение повышает риск смерти от коронавируса COVID-19 почти в полтора раза, а также может снизить эффективность вакцины от вируса, свидетельствует исследование РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:43
2020-08-26T15:43
2020-08-26T15:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
франция
италия
сша
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Ожирение повышает риск смерти от коронавируса COVID-19 почти в полтора раза, а также может снизить эффективность вакцины от вируса, свидетельствует исследование американских ученых, опубликованное изданием <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/obesity-increases-risk-of-covid-19-death-by-48-study-finds" target="_blank">Guardian.</a>Согласно полученным данным исследования, ожирение на 48% увеличивает риск умереть от заболевания, вызванного COVID-19. Кроме того, согласно выводам ученых, вакцина от коронавируса может быть менее эффективной для людей с избыточным весом.Ученые выяснили, что люди с индексом массы тела выше 30 подвержены большему риску заражения коронавирусом во всех отношениях. Так, риск людей с ожирением попасть в больницу из-за коронавируса увеличивается на 113%, они также с большей вероятностью попадут в реанимацию (риск увеличивается на 74%).Исследование ученых из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, опубликованное в научном журнале <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1467789x" target="_blank">Obesity Reviews</a>, было проведено по заказу Всемирного банка. Отмечается, что работа ученых представила собой мета-анализ, объединяющий данные многих исследований, проведенных по всему миру, включая <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италию</a>, Францию, Великобританию, США и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>.Газета отмечает, что в США и Великобритании одни из самых высоких показателей ожирения в мире. Более 40% американцев страдают ожирением, в Великобритании с этой проблемой столкнулись более 27% взрослого населения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576335587.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/koronavirus-1576334623.html
1
франция
италия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука, франция, италия, сша