https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576334691.html

Академик РАН назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Люди смогут вернуться к стандартной жизни после пандемии в середине следующего года, считает академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:04

2020-08-26T15:04

2020-08-26T17:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил пальцев

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Люди смогут вернуться к стандартной жизни после <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">пандемии</a> в середине следующего года, считает академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев."Если исходить из того, что летом заболеваемость (COIVID-19. — Прим. ред) спала, и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна. <...> К лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни", — приводит его слова аккаунт "СтопКоронавирус" в <a href="https://www.facebook.com/stopcoronavirusrf/photos/a.101892558135139/164257168565344/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Пальцев напомнил, что исторически все эпидемии вирусов проходили в три волны. Первая —достаточно сильная, вторая еще мощнее. Третья, напротив, слабее, так как организм уже научился бороться с инфекцией. В качестве примера академик РАН привел испанку. Он напомнил, что коллективный иммунитет начинает формироваться тогда, когда переболеет около 60 процентов населения, а при достижении 95 процентов вирус погибает. Пальцев подчеркнул, что это все теория, однако подобного мнения придерживаются в том числе и практикующие врачи.Специалист добавил, что вирус — новый, поэтому его нужно изучать и наблюдать за статистикой.Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировали 23,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Примерно 814 тысяч человек умерли. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576320734.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил пальцев, российская академия наук, общество