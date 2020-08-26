Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576334691.html
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Люди смогут вернуться к стандартной жизни после пандемии в середине следующего года, считает академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:04
2020-08-26T17:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил пальцев
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451119_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d5392b1189b8ea6ad076b49989df5421.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Люди смогут вернуться к стандартной жизни после <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">пандемии</a> в середине следующего года, считает академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев."Если исходить из того, что летом заболеваемость (COIVID-19. — Прим. ред) спала, и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна. &lt;...&gt; К лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни", — приводит его слова аккаунт "СтопКоронавирус" в <a href="https://www.facebook.com/stopcoronavirusrf/photos/a.101892558135139/164257168565344/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Пальцев напомнил, что исторически все эпидемии вирусов проходили в три волны. Первая —достаточно сильная, вторая еще мощнее. Третья, напротив, слабее, так как организм уже научился бороться с инфекцией. В качестве примера академик РАН привел испанку. Он напомнил, что коллективный иммунитет начинает формироваться тогда, когда переболеет около 60 процентов населения, а при достижении 95 процентов вирус погибает. Пальцев подчеркнул, что это все теория, однако подобного мнения придерживаются в том числе и практикующие врачи.Специалист добавил, что вирус — новый, поэтому его нужно изучать и наблюдать за статистикой.Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировали 23,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Примерно 814 тысяч человек умерли. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576320734.html
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451119_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_e95f13d4d3902b50a15bb0c61632bfba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил пальцев, российская академия наук, общество

Академик РАН назвал сроки окончания пандемии коронавируса

15:04 26.08.2020 (обновлено: 17:30 26.08.2020)
30432
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Люди смогут вернуться к стандартной жизни после пандемии в середине следующего года, считает академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев.
"Если исходить из того, что летом заболеваемость (COIVID-19. — Прим. ред) спала, и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна. <...> К лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни", — приводит его слова аккаунт "СтопКоронавирус" в Facebook.
Медицинское оборудование
Вчера, 11:16Распространение нового коронавируса
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
Пальцев напомнил, что исторически все эпидемии вирусов проходили в три волны. Первая —достаточно сильная, вторая еще мощнее. Третья, напротив, слабее, так как организм уже научился бороться с инфекцией. В качестве примера академик РАН привел испанку.
Он напомнил, что коллективный иммунитет начинает формироваться тогда, когда переболеет около 60 процентов населения, а при достижении 95 процентов вирус погибает. Пальцев подчеркнул, что это все теория, однако подобного мнения придерживаются в том числе и практикующие врачи.
Специалист добавил, что вирус — новый, поэтому его нужно изучать и наблюдать за статистикой.
Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировали 23,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Примерно 814 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
111156536
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил ПальцевРоссийская академия наукОбщество
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму заявили, что Зеленский получил сигнал насчет статуса полуострова
Девушки выступают в традиционной одежде во Львове на празднике в День вышиванки. 17 мая 2018
На Украине разрешили использовать феминитивы в названиях профессий
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Оренбуржья выделят средства из резервного фонда на лечение ребенка
Крым
ООН не учитывает жителей Крыма при подсчете населения России
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии
Вирус в крови
Цена иммунитета. Названы болезни, которыми страдают выжившие в эпидемию
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат
В России создадут уникальную вакцину от коронавируса
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран
Весы
Ученые установили связь между ожирением и смертностью от COVID-19
Российские военнослужащие
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
Медицинское оборудование
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
Врач с рентгеном легких
Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких
Снимок коронавируса
Объяснена связь коронавируса с накоплением жира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
23:05В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния