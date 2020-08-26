https://ria.ru/20200826/kollektory-1576315840.html

В Совфеде раскритиковали работу коллекторских агентств

Работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной, требуется усиление контроля и надзора за их деятельностью, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T09:47

2020-08-26T09:47

2020-08-26T09:47

россия

коллекторы

андрей клишас

совет федерации рф

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной, требуется усиление контроля и надзора за их деятельностью, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной. В Совете Федерации поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов по контролю и надзору за деятельностью коллекторских организаций", - цитирует Клишаса его пресс-служба.Как отметил сенатор, усиление такого контроля будет способствовать обеспечению законности в этой сфере.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций. 2020-08-26T09:47 true PT0M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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