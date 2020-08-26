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В Совфеде раскритиковали работу коллекторских агентств
Работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной, требуется усиление контроля и надзора за их деятельностью, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:47
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россия
коллекторы
андрей клишас
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной, требуется усиление контроля и надзора за их деятельностью, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной. В Совете Федерации поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов по контролю и надзору за деятельностью коллекторских организаций", - цитирует Клишаса его пресс-служба.Как отметил сенатор, усиление такого контроля будет способствовать обеспечению законности в этой сфере.
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций
Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.
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видео, россия, коллекторы, андрей клишас, совет федерации рф, общество
В Совфеде раскритиковали работу коллекторских агентств
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной, требуется усиление контроля и надзора за их деятельностью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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В Совфеде раскритиковали работу коллекторских агентств

09:47 26.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной, требуется усиление контроля и надзора за их деятельностью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной. В Совете Федерации поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов по контролю и надзору за деятельностью коллекторских организаций", - цитирует Клишаса его пресс-служба.
Как отметил сенатор, усиление такого контроля будет способствовать обеспечению законности в этой сфере.
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РоссияКоллекторыАндрей КлишасСовет Федерации РФОбщество
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