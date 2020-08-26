https://ria.ru/20200826/kollektory-1576315840.html
В Совфеде раскритиковали работу коллекторских агентств
Работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной, требуется усиление контроля и надзора за их деятельностью, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:47
2020-08-26T09:47
2020-08-26T09:47
россия
коллекторы
андрей клишас
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7ccf17e3361f6fe825db85d47f3707f4.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Работу коллекторских агентств нельзя назвать удовлетворительной, требуется усиление контроля и надзора за их деятельностью, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной. В Совете Федерации поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов по контролю и надзору за деятельностью коллекторских организаций", - цитирует Клишаса его пресс-служба.Как отметил сенатор, усиление такого контроля будет способствовать обеспечению законности в этой сфере.
35
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_1016840569815c2dbf46ffc3c57e532f.jpg
Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций
Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.
2020-08-26T09:47
true
PT0M40S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, коллекторы, андрей клишас, совет федерации рф, общество