https://ria.ru/20200826/kartrayt-1576352044.html

Адвокаты вдовы рэпера Картрайта заявили о давлении со стороны следствия

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве в Петербурге своего супруга, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко), подала в правоохранительные... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:22

2020-08-26T19:22

2020-08-26T19:22

марина кохал

энди картрайт

россия

санкт-петербургский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Защита <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марины Кохал</a>, обвиняемой в убийстве в Петербурге своего супруга, рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (настоящее имя - Александр Юшко), подала в правоохранительные органы заявление о давлении следствия на их подзащитную, сообщил адвокат Сергей Лукьянов.По его словам, их подзащитная заявила, что следователь давил на нее, угрожал, что "посадит за решетку и ее мать", требуя признательных показаний. Также Лукьянов предоставил ответ на его запрос от руководства СИЗО-5, который подтверждает визит следователя в этот день к Кохал.<a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургский городской суд</a> не стал прикреплять это заявление к материалам дела. По словам судьи, это может быть сделано после итогов проверки заявления со стороны правоохранительных органов.Ранее сообщалось, что городской суд оставил без изменения решение районного суда об аресте Кохал на два месяца по обвинению в убийстве своего мужа.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20200814/1575784895.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, энди картрайт, россия, санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия