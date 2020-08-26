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Адвокаты вдовы рэпера Картрайта заявили о давлении со стороны следствия
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве в Петербурге своего супруга, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко), подала в правоохранительные... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:22
2020-08-26T19:22
марина кохал
энди картрайт
россия
санкт-петербургский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Защита <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марины Кохал</a>, обвиняемой в убийстве в Петербурге своего супруга, рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (настоящее имя - Александр Юшко), подала в правоохранительные органы заявление о давлении следствия на их подзащитную, сообщил адвокат Сергей Лукьянов.По его словам, их подзащитная заявила, что следователь давил на нее, угрожал, что "посадит за решетку и ее мать", требуя признательных показаний. Также Лукьянов предоставил ответ на его запрос от руководства СИЗО-5, который подтверждает визит следователя в этот день к Кохал.<a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургский городской суд</a> не стал прикреплять это заявление к материалам дела. По словам судьи, это может быть сделано после итогов проверки заявления со стороны правоохранительных органов.Ранее сообщалось, что городской суд оставил без изменения решение районного суда об аресте Кохал на два месяца по обвинению в убийстве своего мужа.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20200814/1575784895.html
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марина кохал, энди картрайт, россия, санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Адвокаты вдовы рэпера Картрайта заявили о давлении со стороны следствия

19:22 26.08.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве в Петербурге своего супруга, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко), подала в правоохранительные органы заявление о давлении следствия на их подзащитную, сообщил адвокат Сергей Лукьянов.

"Мы направили в правоохранительные органы заявление о том, что 10 августа в СИЗО-5 Кохал допрашивал следователь, это было сделано без присутствия адвоката. По словам Кохал, следователь ей угрожал", - сказал Лукьянов в ходе суда по апелляции по мере пресечения.

По его словам, их подзащитная заявила, что следователь давил на нее, угрожал, что "посадит за решетку и ее мать", требуя признательных показаний. Также Лукьянов предоставил ответ на его запрос от руководства СИЗО-5, который подтверждает визит следователя в этот день к Кохал.
Санкт-Петербургский городской суд не стал прикреплять это заявление к материалам дела. По словам судьи, это может быть сделано после итогов проверки заявления со стороны правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что городской суд оставил без изменения решение районного суда об аресте Кохал на два месяца по обвинению в убийстве своего мужа.
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По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
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Марина КохалЭнди КартрайтРоссияСанкт-Петербургский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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