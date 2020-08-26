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Иран предоставит МАГАТЭ доступ на два спорных объекта
Иран согласился предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на два спорных объекта, даты согласованы, говорится в совместном заявлении Тегерана и агентства. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:08
2020-08-26T17:29
рафаэль гросси
мохаммад джавад зариф
магатэ
иран
новости - ядерные технологии
в мире
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<strong>ВЕНА, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> согласился предоставить доступ инспекторов <a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a> на два спорных объекта, даты согласованы, говорится в совместном заявлении Тегерана и агентства.Генеральный директор МАГАТЭ <a href="https://ria.ru/person_rafael-grossi" target="_blank">Рафаэль Гросси</a> в понедельник прибыл с первым визитом в Тегеран, где провел встречи с вице-президентом и главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.В заявлении отмечается, что по итогам интенсивных двусторонних консультаций Иран и МАГАТЭ достигли соглашения по этому вопросу "в духе доброй воли".Сообщается, что МАГАТЭ продолжит в Иране проверочную деятельность в соответствии с всеобъемлющим соглашением о гарантиях и дополнительным протоколом, а также стандартной практикой, применяемой на равной основе и без дискриминации для всех стран, с которыми заключены аналогичные соглашения и действуют доппротоколы.Совет управляющих МАГАТЭ в июне принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади тогда заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях и принята под давлением США и Израиля.В Иране говорили о возможности поменять уровень сотрудничества с организацией из-за резолюции, однако президент <a href="https://ria.ru/person_KHasan_Roukhani" target="_blank">Хасан Роухани</a> спустя некоторое время подтвердил намерение Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ.В совместном заявлении Тегерана и агентства отмечается, что у МАГАТЭ больше нет вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к другим объектам."На данный момент, основываясь на анализе доступной МАГАТЭ информации, агентство не имеет дальнейших вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к объектам, кроме тех, что заявлены Ираном в рамках всеобъемлющего соглашения о гарантиях и дополнительного протокола", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.МАГАТЭ и Иран договорились продолжить укрепление сотрудничества и взаимного доверия.Отмечается, что МАГАТЭ продолжит принимать во внимание озабоченности Ирана по вопросам безопасности, "защищая всю конфиденциальную информацию о гарантиях в соответствии с уставом МАГАТЭ, условиями всеобъемлющего соглашения и дополнительного протокола, установленным режимом конфиденциальности МАГАТЭ, стандартами и процедурами".
https://ria.ru/20200619/1573209179.html
https://ria.ru/20200825/iran-1576309987.html
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РИА Новости
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рафаэль гросси, мохаммад джавад зариф, магатэ, иран, новости - ядерные технологии, в мире

Иран предоставит МАГАТЭ доступ на два спорных объекта

17:08 26.08.2020 (обновлено: 17:29 26.08.2020)
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© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
© AP Photo / Hamid Foroutan
ВЕНА, 26 авг - РИА Новости. Иран согласился предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на два спорных объекта, даты согласованы, говорится в совместном заявлении Тегерана и агентства.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник прибыл с первым визитом в Тегеран, где провел встречи с вице-президентом и главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.
В заявлении отмечается, что по итогам интенсивных двусторонних консультаций Иран и МАГАТЭ достигли соглашения по этому вопросу "в духе доброй воли".

"В этой связи Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ на два объекта, указанных МАГАТЭ, и оказывает содействие МАГАТЭ в осуществлении проверочной деятельности для разрешения этих вопросов. Даты для доступа МАГАТЭ и проверочной деятельности согласованы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Сообщается, что МАГАТЭ продолжит в Иране проверочную деятельность в соответствии с всеобъемлющим соглашением о гарантиях и дополнительным протоколом, а также стандартной практикой, применяемой на равной основе и без дискриминации для всех стран, с которыми заключены аналогичные соглашения и действуют доппротоколы.
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Совет управляющих МАГАТЭ в июне принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади тогда заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях и принята под давлением США и Израиля.
В Иране говорили о возможности поменять уровень сотрудничества с организацией из-за резолюции, однако президент Хасан Роухани спустя некоторое время подтвердил намерение Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ.
В совместном заявлении Тегерана и агентства отмечается, что у МАГАТЭ больше нет вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к другим объектам.
"На данный момент, основываясь на анализе доступной МАГАТЭ информации, агентство не имеет дальнейших вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к объектам, кроме тех, что заявлены Ираном в рамках всеобъемлющего соглашения о гарантиях и дополнительного протокола", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
МАГАТЭ и Иран договорились продолжить укрепление сотрудничества и взаимного доверия.

"Международное агентство по атомной энергии и Исламская республика Иран договорились дальше укреплять сотрудничество и углублять взаимное доверие для содействия полному выполнению Ираном всеобъемлющего соглашения о гарантиях и дополнительного протокола, временно выполняемого Ираном с 16 января 2016 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что МАГАТЭ продолжит принимать во внимание озабоченности Ирана по вопросам безопасности, "защищая всю конфиденциальную информацию о гарантиях в соответствии с уставом МАГАТЭ, условиями всеобъемлющего соглашения и дополнительного протокола, установленным режимом конфиденциальности МАГАТЭ, стандартами и процедурами".
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Рафаэль ГроссиМохаммад Джавад ЗарифМАГАТЭИранНовости - Ядерные технологииВ мире
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