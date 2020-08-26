https://ria.ru/20200826/iran-1576343832.html

Иран предоставит МАГАТЭ доступ на два спорных объекта

Иран согласился предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на два спорных объекта, даты согласованы, говорится в совместном заявлении Тегерана и агентства. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:08

2020-08-26T17:08

2020-08-26T17:29

рафаэль гросси

мохаммад джавад зариф

магатэ

иран

новости - ядерные технологии

в мире

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<strong>ВЕНА, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> согласился предоставить доступ инспекторов <a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a> на два спорных объекта, даты согласованы, говорится в совместном заявлении Тегерана и агентства.Генеральный директор МАГАТЭ <a href="https://ria.ru/person_rafael-grossi" target="_blank">Рафаэль Гросси</a> в понедельник прибыл с первым визитом в Тегеран, где провел встречи с вице-президентом и главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.В заявлении отмечается, что по итогам интенсивных двусторонних консультаций Иран и МАГАТЭ достигли соглашения по этому вопросу "в духе доброй воли".Сообщается, что МАГАТЭ продолжит в Иране проверочную деятельность в соответствии с всеобъемлющим соглашением о гарантиях и дополнительным протоколом, а также стандартной практикой, применяемой на равной основе и без дискриминации для всех стран, с которыми заключены аналогичные соглашения и действуют доппротоколы.Совет управляющих МАГАТЭ в июне принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади тогда заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях и принята под давлением США и Израиля.В Иране говорили о возможности поменять уровень сотрудничества с организацией из-за резолюции, однако президент <a href="https://ria.ru/person_KHasan_Roukhani" target="_blank">Хасан Роухани</a> спустя некоторое время подтвердил намерение Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ.В совместном заявлении Тегерана и агентства отмечается, что у МАГАТЭ больше нет вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к другим объектам."На данный момент, основываясь на анализе доступной МАГАТЭ информации, агентство не имеет дальнейших вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к объектам, кроме тех, что заявлены Ираном в рамках всеобъемлющего соглашения о гарантиях и дополнительного протокола", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.МАГАТЭ и Иран договорились продолжить укрепление сотрудничества и взаимного доверия.Отмечается, что МАГАТЭ продолжит принимать во внимание озабоченности Ирана по вопросам безопасности, "защищая всю конфиденциальную информацию о гарантиях в соответствии с уставом МАГАТЭ, условиями всеобъемлющего соглашения и дополнительного протокола, установленным режимом конфиденциальности МАГАТЭ, стандартами и процедурами".

https://ria.ru/20200619/1573209179.html

https://ria.ru/20200825/iran-1576309987.html

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иран

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, мохаммад джавад зариф, магатэ, иран, новости - ядерные технологии, в мире