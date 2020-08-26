https://ria.ru/20200826/iran-1576343832.html
Иран предоставит МАГАТЭ доступ на два спорных объекта
Иран согласился предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на два спорных объекта, даты согласованы, говорится в совместном заявлении Тегерана и агентства. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:08
2020-08-26T17:08
2020-08-26T17:29
рафаэль гросси
мохаммад джавад зариф
магатэ
иран
новости - ядерные технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_0:104:2001:1229_1400x0_80_0_0_88e7d08f7b0cc18dee6eb9f63fd6d62a.jpg
<strong>ВЕНА, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> согласился предоставить доступ инспекторов <a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a> на два спорных объекта, даты согласованы, говорится в совместном заявлении Тегерана и агентства.Генеральный директор МАГАТЭ <a href="https://ria.ru/person_rafael-grossi" target="_blank">Рафаэль Гросси</a> в понедельник прибыл с первым визитом в Тегеран, где провел встречи с вице-президентом и главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.В заявлении отмечается, что по итогам интенсивных двусторонних консультаций Иран и МАГАТЭ достигли соглашения по этому вопросу "в духе доброй воли".Сообщается, что МАГАТЭ продолжит в Иране проверочную деятельность в соответствии с всеобъемлющим соглашением о гарантиях и дополнительным протоколом, а также стандартной практикой, применяемой на равной основе и без дискриминации для всех стран, с которыми заключены аналогичные соглашения и действуют доппротоколы.Совет управляющих МАГАТЭ в июне принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади тогда заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях и принята под давлением США и Израиля.В Иране говорили о возможности поменять уровень сотрудничества с организацией из-за резолюции, однако президент <a href="https://ria.ru/person_KHasan_Roukhani" target="_blank">Хасан Роухани</a> спустя некоторое время подтвердил намерение Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ.В совместном заявлении Тегерана и агентства отмечается, что у МАГАТЭ больше нет вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к другим объектам."На данный момент, основываясь на анализе доступной МАГАТЭ информации, агентство не имеет дальнейших вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к объектам, кроме тех, что заявлены Ираном в рамках всеобъемлющего соглашения о гарантиях и дополнительного протокола", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.МАГАТЭ и Иран договорились продолжить укрепление сотрудничества и взаимного доверия.Отмечается, что МАГАТЭ продолжит принимать во внимание озабоченности Ирана по вопросам безопасности, "защищая всю конфиденциальную информацию о гарантиях в соответствии с уставом МАГАТЭ, условиями всеобъемлющего соглашения и дополнительного протокола, установленным режимом конфиденциальности МАГАТЭ, стандартами и процедурами".
https://ria.ru/20200619/1573209179.html
https://ria.ru/20200825/iran-1576309987.html
2
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_112:0:1888:1332_1400x0_80_0_0_fc90629d40d4928195e0009178d6fa11.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, мохаммад джавад зариф, магатэ, иран, новости - ядерные технологии, в мире
ВЕНА, 26 авг - РИА Новости. Иран
согласился предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ
на два спорных объекта, даты согласованы, говорится в совместном заявлении Тегерана и агентства.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
в понедельник прибыл с первым визитом в Тегеран, где провел встречи с вице-президентом и главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.
В заявлении отмечается, что по итогам интенсивных двусторонних консультаций Иран и МАГАТЭ достигли соглашения по этому вопросу "в духе доброй воли".
"В этой связи Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ на два объекта, указанных МАГАТЭ, и оказывает содействие МАГАТЭ в осуществлении проверочной деятельности для разрешения этих вопросов. Даты для доступа МАГАТЭ и проверочной деятельности согласованы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Сообщается, что МАГАТЭ продолжит в Иране проверочную деятельность в соответствии с всеобъемлющим соглашением о гарантиях и дополнительным протоколом, а также стандартной практикой, применяемой на равной основе и без дискриминации для всех стран, с которыми заключены аналогичные соглашения и действуют доппротоколы.
Совет управляющих МАГАТЭ в июне принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади тогда заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях и принята под давлением США и Израиля.
В Иране говорили о возможности поменять уровень сотрудничества с организацией из-за резолюции, однако президент Хасан Роухани
спустя некоторое время подтвердил намерение Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ.
В совместном заявлении Тегерана и агентства отмечается, что у МАГАТЭ больше нет вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к другим объектам.
"На данный момент, основываясь на анализе доступной МАГАТЭ информации, агентство не имеет дальнейших вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к объектам, кроме тех, что заявлены Ираном в рамках всеобъемлющего соглашения о гарантиях и дополнительного протокола", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
МАГАТЭ и Иран договорились продолжить укрепление сотрудничества и взаимного доверия.
"Международное агентство по атомной энергии и Исламская республика Иран договорились дальше укреплять сотрудничество и углублять взаимное доверие для содействия полному выполнению Ираном всеобъемлющего соглашения о гарантиях и дополнительного протокола, временно выполняемого Ираном с 16 января 2016 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Отмечается, что МАГАТЭ продолжит принимать во внимание озабоченности Ирана по вопросам безопасности, "защищая всю конфиденциальную информацию о гарантиях в соответствии с уставом МАГАТЭ, условиями всеобъемлющего соглашения и дополнительного протокола, установленным режимом конфиденциальности МАГАТЭ, стандартами и процедурами".