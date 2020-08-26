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Все российские школы к 2022 году подключат к интернету
Все российские школы к 2022 году будут подключены к скоростному интернету, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:26
2020-08-26T16:43
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Все российские школы к 2022 году будут подключены к скоростному интернету, сообщил министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы", - рассказал Кравцов в среду на совещании президента РФ с членами правительства.
https://ria.ru/20200826/shkola-1576315545.html
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество

Все российские школы к 2022 году подключат к интернету

16:26 26.08.2020 (обновлено: 16:43 26.08.2020)
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© Fotolia / Sergey NivensМолодые люди с ноутбуком
Молодые люди с ноутбуком
© Fotolia / Sergey Nivens
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Все российские школы к 2022 году будут подключены к скоростному интернету, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы", - рассказал Кравцов в среду на совещании президента РФ с членами правительства.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - ОбществоОбщество
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