https://ria.ru/20200826/internet-1576340523.html
Все российские школы к 2022 году подключат к интернету
Все российские школы к 2022 году будут подключены к скоростному интернету, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:26
2020-08-26T16:26
2020-08-26T16:43
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Все российские школы к 2022 году будут подключены к скоростному интернету, сообщил министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы", - рассказал Кравцов в среду на совещании президента РФ с членами правительства.
https://ria.ru/20200826/shkola-1576315545.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество