https://ria.ru/20200826/internet-1576340523.html

Все российские школы к 2022 году подключат к интернету

Все российские школы к 2022 году будут подключены к скоростному интернету, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:26

2020-08-26T16:26

2020-08-26T16:43

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Все российские школы к 2022 году будут подключены к скоростному интернету, сообщил министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы", - рассказал Кравцов в среду на совещании президента РФ с членами правительства.

https://ria.ru/20200826/shkola-1576315545.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество