https://ria.ru/20200826/indoneziya-1576322683.html

Власти Индонезии открыли Национальный парк Комодо для внутреннего туризма

Власти Индонезии открыли Национальный парк Комодо для внутреннего туризма, однако для посетителей предусмотрен ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:32

2020-08-26T12:32

2020-08-26T14:40

коронавирус covid-19

туризм

туризм

флорес (остров)

новости - туризм

юнеско

индонезия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Власти Индонезии открыли Национальный парк Комодо для внутреннего туризма, однако для посетителей предусмотрен ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает агентство Antara.По данным агентства, национальный парк был закрыт почти полгода назад из-за роста заболеваемости коронавирусом. В настоящее время его могут посетить граждане Индонезии и проживающие на территории страны экспаты.Как сообщается, ежедневно в парк могут приехать не более 25 туристов. Каждый из них должен сдать экспресс-тест на коронавирус.Национальный парк Комодо, расположенный между индонезийскими островами Сумбава и Флорес, был открыт в 1980 году. В 1986 году он был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.По последним данным, в Индонезии с начала эпидемии зафиксировано более 160 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 6944 человека.

https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html

флорес (остров)

индонезия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, флорес (остров), новости - туризм, юнеско, индонезия