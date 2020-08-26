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Туризм
https://ria.ru/20200826/indoneziya-1576322683.html
Власти Индонезии открыли Национальный парк Комодо для внутреннего туризма
Власти Индонезии открыли Национальный парк Комодо для внутреннего туризма, однако для посетителей предусмотрен ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:32
2020-08-26T14:40
коронавирус covid-19
туризм
туризм
флорес (остров)
новости - туризм
юнеско
индонезия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Власти Индонезии открыли Национальный парк Комодо для внутреннего туризма, однако для посетителей предусмотрен ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает агентство Antara.По данным агентства, национальный парк был закрыт почти полгода назад из-за роста заболеваемости коронавирусом. В настоящее время его могут посетить граждане Индонезии и проживающие на территории страны экспаты.Как сообщается, ежедневно в парк могут приехать не более 25 туристов. Каждый из них должен сдать экспресс-тест на коронавирус.Национальный парк Комодо, расположенный между индонезийскими островами Сумбава и Флорес, был открыт в 1980 году. В 1986 году он был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.По последним данным, в Индонезии с начала эпидемии зафиксировано более 160 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 6944 человека.
https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html
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коронавирус covid-19, туризм, флорес (остров), новости - туризм, юнеско, индонезия

Власти Индонезии открыли Национальный парк Комодо для внутреннего туризма

12:32 26.08.2020 (обновлено: 14:40 26.08.2020)
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© AP Photo / Dita AlangkaraЛодки возле берега острова Комодо
Лодки возле берега острова Комодо
© AP Photo / Dita Alangkara
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Власти Индонезии открыли Национальный парк Комодо для внутреннего туризма, однако для посетителей предусмотрен ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает агентство Antara.
По данным агентства, национальный парк был закрыт почти полгода назад из-за роста заболеваемости коронавирусом. В настоящее время его могут посетить граждане Индонезии и проживающие на территории страны экспаты.
Как сообщается, ежедневно в парк могут приехать не более 25 туристов. Каждый из них должен сдать экспресс-тест на коронавирус.
Национальный парк Комодо, расположенный между индонезийскими островами Сумбава и Флорес, был открыт в 1980 году. В 1986 году он был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По последним данным, в Индонезии с начала эпидемии зафиксировано более 160 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 6944 человека.
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