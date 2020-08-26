В Кремле оценили предложение наделить Госсовет сверхполномочиями
12:54 26.08.2020 (обновлено: 13:50 26.08.2020)
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Структура Госсовета сейчас обсуждается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что, по его мнению, Госсовет должен иметь сверхполномочия принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике. Он отметил, что это помогло бы остановить тех, кто думает "узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно".
"Госсовет — это очень важный орган. Действительно, статус получил новое закрепление в Конституции. Вы знаете, что буквально через несколько недель мы будем отмечать 20-летие этого важного органа <...>. Что касается различных модальностей, то они обсуждаются. Конечно, во многом это будет зависеть от решений главы государства, который по нашей Конституции и занимается определением основ государственной политики", — прокомментировал Песков.
Годовщину подписания указа о Государственном совете отмечают 1 сентября, в этом году его статус закрепили в Конституции. Это орган, который формирует и возглавляет президент. Основные функции Госсовета — обеспечение работы и взаимодействия органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов в социально-экономическом развитии страны. Заседания проходят регулярно, обычно не реже трех раз в год.
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