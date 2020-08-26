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https://ria.ru/20200826/gossovet-1576327885.html
В Кремле оценили предложение наделить Госсовет сверхполномочиями
Структура Госсовета сейчас обсуждается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:54
2020-08-26T13:50
государственный совет рф
дмитрий песков
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Структура Госсовета сейчас обсуждается, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> сообщил РИА Новости, что, по его мнению, Госсовет должен иметь сверхполномочия принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике. Он отметил, что это помогло бы остановить тех, кто думает "узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно". Годовщину подписания указа о Государственном совете отмечают 1 сентября, в этом году его статус закрепили в Конституции. Это орган, который формирует и возглавляет президент. Основные функции Госсовета — обеспечение работы и взаимодействия органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов в социально-экономическом развитии страны. Заседания проходят регулярно, обычно не реже трех раз в год.
https://ria.ru/20200826/gossovet-1576325807.html
Надоели вы со своими новыми структурами....... Страна как живёт не знаете. Обсуждаете всё новые и новые административные надстройки...
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Несмотря на новую Конституцию, полномочий все не хватает. Катастрофически.
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государственный совет рф, дмитрий песков, владимир жириновский, политика

В Кремле оценили предложение наделить Госсовет сверхполномочиями

12:54 26.08.2020 (обновлено: 13:50 26.08.2020)
10766
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Структура Госсовета сейчас обсуждается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что, по его мнению, Госсовет должен иметь сверхполномочия принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике. Он отметил, что это помогло бы остановить тех, кто думает "узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно".

"Госсовет — это очень важный орган. Действительно, статус получил новое закрепление в Конституции. Вы знаете, что буквально через несколько недель мы будем отмечать 20-летие этого важного органа <...>. Что касается различных модальностей, то они обсуждаются. Конечно, во многом это будет зависеть от решений главы государства, который по нашей Конституции и занимается определением основ государственной политики", — прокомментировал Песков.

Годовщину подписания указа о Государственном совете отмечают 1 сентября, в этом году его статус закрепили в Конституции. Это орган, который формирует и возглавляет президент. Основные функции Госсовета — обеспечение работы и взаимодействия органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов в социально-экономическом развитии страны. Заседания проходят регулярно, обычно не реже трех раз в год.
Павел Крашенинников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 12:24
Состав Госсовета могут расширить
15196121105
Обсудить 20
Государственный совет РФДмитрий ПесковВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
Надоели вы со своими новыми структурами....... Страна как живёт не знаете. Обсуждаете всё новые и новые административные надстройки...
26 августа, 12:56
Егор Панкратов
74220126
Несмотря на новую Конституцию, полномочий все не хватает. Катастрофически.
26 августа, 13:12
Natalia Bikowa
322701012
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