https://ria.ru/20200826/gossovet-1576327885.html

В Кремле оценили предложение наделить Госсовет сверхполномочиями

Структура Госсовета сейчас обсуждается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:54

2020-08-26T12:54

2020-08-26T13:50

государственный совет рф

дмитрий песков

владимир жириновский

политика

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Структура Госсовета сейчас обсуждается, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> сообщил РИА Новости, что, по его мнению, Госсовет должен иметь сверхполномочия принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике. Он отметил, что это помогло бы остановить тех, кто думает "узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно". Годовщину подписания указа о Государственном совете отмечают 1 сентября, в этом году его статус закрепили в Конституции. Это орган, который формирует и возглавляет президент. Основные функции Госсовета — обеспечение работы и взаимодействия органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов в социально-экономическом развитии страны. Заседания проходят регулярно, обычно не реже трех раз в год.

https://ria.ru/20200826/gossovet-1576325807.html

Егор Панкратов Надоели вы со своими новыми структурами....... Страна как живёт не знаете. Обсуждаете всё новые и новые административные надстройки... 105

Natalia Bikowa Несмотря на новую Конституцию, полномочий все не хватает. Катастрофически. 72

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рф, дмитрий песков, владимир жириновский, политика