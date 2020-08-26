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https://ria.ru/20200826/furgal-1576335799.html
Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:25
2020-08-26T15:25
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
владимир путин
владимир жириновский
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил, что направил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> письмо с предложением рассмотреть возможность перевода <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> под домашний арест в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a> для снижения напряженности в регионе.Ранее Жириновский сообщил, что ЛДПР обратится к Путину с просьбой помиловать Фургала, если приговор будет обвинительным.По словам лидера ЛДПР, тогда в регионе "наступит успокоение".Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО <a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио губернатора региона назначен <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.
https://ria.ru/20200812/1575700112.html
А что не на курорт?.. Это как понимать - толпа меньшинства пытается влиять на большинство?..
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Жириновскому пора самому тихо посидеть дома.
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хабаровск
хабаровский край
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, хабаровск, хабаровский край, происшествия

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

15:25 26.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
Ранее Жириновский сообщил, что ЛДПР обратится к Путину с просьбой помиловать Фургала, если приговор будет обвинительным.
"Я обратился с очередным письмом к президенту, надеюсь, он прочитал его, или я по телефону сумею до него дозвониться. Там есть варианты, как можно быстрее успокоить все в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович (Фургал) находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, может быть там под домашним арестом, и так далее", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
По словам лидера ЛДПР, тогда в регионе "наступит успокоение".
Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио губернатора региона назначен Михаил Дегтярев.
Владимир Жириновский
12 августа, 16:44
Жириновский встретился с сыном Фургала
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Обсудить 9
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
А что не на курорт?.. Это как понимать - толпа меньшинства пытается влиять на большинство?..
26 августа, 15:28
Aaz1970
90200121
Жириновскому пора самому тихо посидеть дома.
26 августа, 16:58
elya.velichutina
1710004
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