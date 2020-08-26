https://ria.ru/20200826/furgal-1576335799.html

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:25

2020-08-26T15:25

2020-08-26T15:25

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

михаил дегтярев

лдпр

владимир путин

владимир жириновский

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил, что направил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> письмо с предложением рассмотреть возможность перевода <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> под домашний арест в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a> для снижения напряженности в регионе.Ранее Жириновский сообщил, что ЛДПР обратится к Путину с просьбой помиловать Фургала, если приговор будет обвинительным.По словам лидера ЛДПР, тогда в регионе "наступит успокоение".Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО <a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио губернатора региона назначен <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.

https://ria.ru/20200812/1575700112.html

Aaz1970 А что не на курорт?.. Это как понимать - толпа меньшинства пытается влиять на большинство?.. 114

elya.velichutina Жириновскому пора самому тихо посидеть дома. 22

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хабаровск

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, хабаровск, хабаровский край, происшествия