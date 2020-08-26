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Экс-работница "Макдоналдса" назвала способ получить самую свежую еду
Бывшая сотрудница сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" Десси Джозеф рассказала в TikTok, как получить самую свежую еду, пишет Daily Mirror. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T07:44
2020-08-26T09:58
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Бывшая сотрудница сети ресторанов быстрого питания "<a href="http://ria.ru/organization_Makdonalds/" target="_blank" data-auto="true">Макдоналдс</a>" Десси Джозеф рассказала в TikTok, как получить самую свежую еду, пишет <a href="https://www.mirror.co.uk/news/world-news/former-mcdonalds-worker-shares-behind-22554467" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mirror</a>.По словам Джозеф, лучше избегать заказа в обеденные часы, так как клиенту могут выдать заранее приготовленную пищу.Чтобы получить свежую еду, девушка советует изменить блюдо под свой вкус, например, попросить добавить в бургер сыр. В таком случае сотрудник ресторана не сможет воспользоваться заранее приготовленной пищей.
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РИА Новости
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макдоналдс, общество

Экс-работница "Макдоналдса" назвала способ получить самую свежую еду

07:44 26.08.2020 (обновлено: 09:58 26.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРесторан быстрого питания McDonald’s
Ресторан быстрого питания McDonald’s
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывшая сотрудница сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" Десси Джозеф рассказала в TikTok, как получить самую свежую еду, пишет Daily Mirror.
По словам Джозеф, лучше избегать заказа в обеденные часы, так как клиенту могут выдать заранее приготовленную пищу.

"В обеденные часы мы заготавливаем определенное количество популярных позиций из меню. Вы не почувствуете разницу, так как еду разогревают", — рассказала она.

Чтобы получить свежую еду, девушка советует изменить блюдо под свой вкус, например, попросить добавить в бургер сыр. В таком случае сотрудник ресторана не сможет воспользоваться заранее приготовленной пищей.
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