https://ria.ru/20200826/eda-1576313564.html
Экс-работница "Макдоналдса" назвала способ получить самую свежую еду
Бывшая сотрудница сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" Десси Джозеф рассказала в TikTok, как получить самую свежую еду, пишет Daily Mirror. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T07:44
2020-08-26T07:44
2020-08-26T09:58
макдоналдс
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Бывшая сотрудница сети ресторанов быстрого питания "<a href="http://ria.ru/organization_Makdonalds/" target="_blank" data-auto="true">Макдоналдс</a>" Десси Джозеф рассказала в TikTok, как получить самую свежую еду, пишет <a href="https://www.mirror.co.uk/news/world-news/former-mcdonalds-worker-shares-behind-22554467" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mirror</a>.По словам Джозеф, лучше избегать заказа в обеденные часы, так как клиенту могут выдать заранее приготовленную пищу.Чтобы получить свежую еду, девушка советует изменить блюдо под свой вкус, например, попросить добавить в бургер сыр. В таком случае сотрудник ресторана не сможет воспользоваться заранее приготовленной пищей.
https://ria.ru/20190725/1556884618.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макдоналдс, общество