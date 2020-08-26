https://ria.ru/20200826/dorogi-1576432028.html

В Ульяновской области к концу года 46% дорог станут безопасными

Доля региональных дорог, соответствующих нормативу, в Ульяновской области к концу 2020 года увеличится до 46%, а в Ульяновской агломерации - до 71,7%, сообщил... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:08

2020-08-26T20:08

2020-08-28T14:29

ульяновская область

дороги

сергей морозов (политик)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155194/85/1551948508_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_34a00ce84f82bd8054e69d57a87077c5.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Доля региональных дорог, соответствующих нормативу, в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> к концу 2020 года увеличится до 46%, а в Ульяновской агломерации - до 71,7%, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Морозов</a> президенту <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> на совещании с членами правительства РФ."Что касается этого проекта ("Безопасные и качественные автодороги"), то и здесь мы находимся в плановом графике по всем направлениям. К 1 сентября, буквально через несколько дней, будут завершены на 95% все мероприятия, запланированные на 2020 год. Нет никаких сомнений, что по итогам дорожного сезона мы достигнем всех предусмотренных проектом показателей. По итогам реализации запланированных на 2020 год мероприятий доля областных дорог, соответствующих нормативам, достигнет уже 46%, а в границах Ульяновской агломерации - 71,7%", - сказал он.Морозов отметил, что благодаря нацпроекту регион на 100% обновил парк специализированной дорожной техники. "В дорожном строительстве мы применяем только современные технологии, поэтому я могу с уверенностью сказать, что дорожники могут увеличить объемы производства дорожных работ как минимум на 40%", - заявил глава региона.По его словам, в регионе в ходе реализации нацпроекта заметно снизилась смертность на дорогах.

https://ria.ru/20200825/ostanovka-1576295196.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги, сергей морозов (политик), владимир путин