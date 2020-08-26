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Пригожин выкупил долг Навального у "Московского школьника"
Глава компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин выкупил долг Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией* перед компанией... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:01
2020-08-26T16:29
россия
любовь соболь
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Глава компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> выкупил долг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> и Фонда борьбы с коррупцией* перед компанией "Московский школьник", говорится на странице пресс-службы компании во ВКонтакте."Пригожин поручил оплатить долг &lt;…&gt; в размере 87 658 461 рубль", - отмечается в сообщении.Реакция КремляПресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя это решение, заявил, что действия Пригожина не имеют отношения ни к Кремлю, ни к главе государства.Он напомнил, что Пригожин - бизнесмен, который не раз судился из-за публикаций в его адрес."Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Пригожин с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> свои заявления по поводу долга Фонда борьбы с коррупцией* или нет."Ответить по всей строгости закона"Теперь предприниматель собирается взыскать эти деньги с Любови Соболь и ФБК*."Во-первых, рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки от действий группы клеветников. Во-вторых, я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - приводится текст заявления.Пригожин подчеркнул, что если Навальный, находящийся сейчас в коме в берлинской клинике, поправится, то он "должен ответить по всей строгости российского закона".С сегодняшнего дня юристы Пригожина начнут работу по принудительному взысканию долга с Соболь и ФБК*. Решение судаВ прошлом году суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" 17 тезисов, которые приводились в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. Ответчиками выступали Навальный, Соболь и ФБК*, суд обязал их удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда.Компания просила взыскать с Навального, Соболь и ФБК* около 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. В итоге суд принял решение взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей. <em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328446.html
Навальный понимая к чему все идет сказал "я ихбин больной!" И улетел Германию)))
46
Жаль у меня не было 88 млн, я бы тоже хотела, чтобы Навальный и компания оказались в моих должниках.
41
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, общество

Пригожин выкупил долг Навального у "Московского школьника"

15:01 26.08.2020 (обновлено: 16:29 26.08.2020)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин выкупил долг Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией* перед компанией "Московский школьник", говорится на странице пресс-службы компании во ВКонтакте.
"Пригожин поручил оплатить долг <…> в размере 87 658 461 рубль", - отмечается в сообщении.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это решение, заявил, что действия Пригожина не имеют отношения ни к Кремлю, ни к главе государства.
Он напомнил, что Пригожин - бизнесмен, который не раз судился из-за публикаций в его адрес.
"Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Пригожин с Владимиром Путиным свои заявления по поводу долга Фонда борьбы с коррупцией* или нет.

"Ответить по всей строгости закона"

Теперь предприниматель собирается взыскать эти деньги с Любови Соболь и ФБК*.
"Во-первых, рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки от действий группы клеветников. Во-вторых, я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - приводится текст заявления.
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Пригожин подчеркнул, что если Навальный, находящийся сейчас в коме в берлинской клинике, поправится, то он "должен ответить по всей строгости российского закона".
С сегодняшнего дня юристы Пригожина начнут работу по принудительному взысканию долга с Соболь и ФБК*.

Решение суда

В прошлом году суд в Москве признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" 17 тезисов, которые приводились в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. Ответчиками выступали Навальный, Соболь и ФБК*, суд обязал их удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда.
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Компания просила взыскать с Навального, Соболь и ФБК* около 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации.
В итоге суд принял решение взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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РоссияЛюбовь СобольКонкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваОбщество
Популярные комментарии
Навальный понимая к чему все идет сказал "я ихбин больной!" И улетел Германию)))
26 августа, 15:43
Владимир Лушников
18500122
Жаль у меня не было 88 млн, я бы тоже хотела, чтобы Навальный и компания оказались в моих должниках.
26 августа, 15:56
Rina Sheyla
15500219
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