https://ria.ru/20200826/dolg-1576334545.html

Пригожин выкупил долг Навального у "Московского школьника"

Глава компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин выкупил долг Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией* перед компанией... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:01

2020-08-26T15:01

2020-08-26T16:29

россия

любовь соболь

конкорд менеджмент и консалтинг

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_9d94c60e03848e8f107be6f0db6b583a.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Глава компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> выкупил долг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> и Фонда борьбы с коррупцией* перед компанией "Московский школьник", говорится на странице пресс-службы компании во ВКонтакте."Пригожин поручил оплатить долг <…> в размере 87 658 461 рубль", - отмечается в сообщении.Реакция КремляПресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя это решение, заявил, что действия Пригожина не имеют отношения ни к Кремлю, ни к главе государства.Он напомнил, что Пригожин - бизнесмен, который не раз судился из-за публикаций в его адрес."Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Пригожин с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> свои заявления по поводу долга Фонда борьбы с коррупцией* или нет."Ответить по всей строгости закона"Теперь предприниматель собирается взыскать эти деньги с Любови Соболь и ФБК*."Во-первых, рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки от действий группы клеветников. Во-вторых, я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - приводится текст заявления.Пригожин подчеркнул, что если Навальный, находящийся сейчас в коме в берлинской клинике, поправится, то он "должен ответить по всей строгости российского закона".С сегодняшнего дня юристы Пригожина начнут работу по принудительному взысканию долга с Соболь и ФБК*. Решение судаВ прошлом году суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" 17 тезисов, которые приводились в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. Ответчиками выступали Навальный, Соболь и ФБК*, суд обязал их удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда.Компания просила взыскать с Навального, Соболь и ФБК* около 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. В итоге суд принял решение взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей. <em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328446.html

Владимир Лушников Навальный понимая к чему все идет сказал "я ихбин больной!" И улетел Германию))) 46

Rina Sheyla Жаль у меня не было 88 млн, я бы тоже хотела, чтобы Навальный и компания оказались в моих должниках. 41

8

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, общество