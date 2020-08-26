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Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
Богатейший человек мира - глава компании Amazon - Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов, пишет журнал... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:26
2020-08-26T11:27
джефф безос
forbes
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япония
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Богатейший человек мира - глава компании Amazon - <a href="http://ria.ru/person_Dzheff_Bezos/" target="_blank" data-auto="true">Джефф Безос</a> стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов, пишет журнал <a href="http://ria.ru/product_Forbes/" target="_blank" data-auto="true">Forbes</a> со ссылкой на составляемый им рейтинг <a href="https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#40f849863d78" target="_blank">Forbes Real-Time</a>, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.При этом отмечается, что закрепиться на данной отметке миллиардеру не удалось, и в среду, по данным рейтинга, его состояние оценивается в 199,7 миллиарда долларов. Тем не менее, даже такая оценка является новым рекордом для Безоса - с начала июля показатель постоянно растет. Так, 2 июля состояние миллиардера обновило предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года, и составило 172 миллиарда долларов.Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающегося роста стоимости акций Amazon - по итогам вторника она выросла на 1,18%, до 3346,49 доллара за штуку, а капитализация компании поднялась до 1,68 триллиона долларов. Безосу, как отмечает издание, принадлежит 11,1% акций Amazon, и он возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, компания работает в Канаде, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года.
https://ria.ru/20200213/1564633013.html
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бразилия
япония
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джефф безос, forbes, бразилия, япония, сша, в мире

Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов

11:26 26.08.2020 (обновлено: 11:27 26.08.2020)
1310
© AP Photo / Ted S. WarrenГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Ted S. Warren
Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Богатейший человек мира - глава компании Amazon - Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов, пишет журнал Forbes со ссылкой на составляемый им рейтинг Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
При этом отмечается, что закрепиться на данной отметке миллиардеру не удалось, и в среду, по данным рейтинга, его состояние оценивается в 199,7 миллиарда долларов. Тем не менее, даже такая оценка является новым рекордом для Безоса - с начала июля показатель постоянно растет. Так, 2 июля состояние миллиардера обновило предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года, и составило 172 миллиарда долларов.
Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающегося роста стоимости акций Amazon - по итогам вторника она выросла на 1,18%, до 3346,49 доллара за штуку, а капитализация компании поднялась до 1,68 триллиона долларов. Безосу, как отмечает издание, принадлежит 11,1% акций Amazon, и он возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
13 февраля, 06:11
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Джефф БезосForbesБразилияЯпонияСШАВ мире
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