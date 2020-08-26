https://ria.ru/20200826/bezos-1576321837.html

Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов

Богатейший человек мира - глава компании Amazon - Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов, пишет журнал... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:26

2020-08-26T11:26

2020-08-26T11:27

джефф безос

forbes

бразилия

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сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Богатейший человек мира - глава компании Amazon - <a href="http://ria.ru/person_Dzheff_Bezos/" target="_blank" data-auto="true">Джефф Безос</a> стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов, пишет журнал <a href="http://ria.ru/product_Forbes/" target="_blank" data-auto="true">Forbes</a> со ссылкой на составляемый им рейтинг <a href="https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#40f849863d78" target="_blank">Forbes Real-Time</a>, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.При этом отмечается, что закрепиться на данной отметке миллиардеру не удалось, и в среду, по данным рейтинга, его состояние оценивается в 199,7 миллиарда долларов. Тем не менее, даже такая оценка является новым рекордом для Безоса - с начала июля показатель постоянно растет. Так, 2 июля состояние миллиардера обновило предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года, и составило 172 миллиарда долларов.Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающегося роста стоимости акций Amazon - по итогам вторника она выросла на 1,18%, до 3346,49 доллара за штуку, а капитализация компании поднялась до 1,68 триллиона долларов. Безосу, как отмечает издание, принадлежит 11,1% акций Amazon, и он возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, компания работает в Канаде, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года.

https://ria.ru/20200213/1564633013.html

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япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джефф безос, forbes, бразилия, япония, сша, в мире