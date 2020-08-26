https://ria.ru/20200826/batman-1576280001.html

По мотивам комикса "Бэтмен: Долгий Хэллоуин" снимут мультфильм

Студия Warner Bros. снимет анимационный фильм в двух частях на основе комиксов "Бэтмен: Долгий Хэллоуин". Эту информацию подтвердили на онлайн-фестивале DC... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T04:52

2020-08-26T04:52

2020-08-26T04:53

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кино и сериалы

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. Студия Warner Bros. снимет анимационный фильм в двух частях на основе комиксов "Бэтмен: Долгий Хэллоуин". Эту информацию подтвердили на онлайн-фестивале DC Fandome, <a href="https://www.cbr.com/batman-long-halloween-two-part-animated-film-confirmed/" target="_blank">пишет</a> CBR. Первая часть выйдет летом 2021 года, а вторая осенью. Пока нет информации об актерском составе. Комикс "Долгий Хэллоуин" впервые вышел в 1996 году. Его авторы Джеф Лоуб и Тим Сейл.В нем на протяжении 13 серий Темный рыцарь пытается задержать загадочного преступника, который убивает людей раз в неделю по выходным. События разворачиваются в начале карьеры Брюса Уэйна в качестве Бэтмена. Слухи о том, что у "Долгого Хэллоуина" появится анимационная версия, появились еще в начале 2019 года.

https://ria.ru/20200825/batman-1576238381.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры