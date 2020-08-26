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https://ria.ru/20200826/armiya-1576333285.html
"И стрелять не надо". Жириновский предложил брать в армию больше женщин
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал брать в российскую армию больше женщин и воссоздать женские батальоны: по мнению политика, это будет наводить ужас на... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:38
2020-08-26T14:44
россия
владимир жириновский
армия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> призвал брать в российскую армию больше женщин и воссоздать женские батальоны: по мнению политика, это будет наводить ужас на армии противников.Он напомнил, что в царской армии были такие батальоны, они отличались настойчивостью в бою, а немецкие и австрийские солдаты разбегались, видя их на поле боя."Поэтому если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии - их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все - и поляки, и литовцы и другие какие-нибудь натовские солдаты", - добавил Жириновский.
https://ria.ru/20200826/armiya-1576316232.html
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россия, владимир жириновский, армия, безопасность

"И стрелять не надо". Жириновский предложил брать в армию больше женщин

14:38 26.08.2020 (обновлено: 14:44 26.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения "Макияж под камуфляж"
Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал брать в российскую армию больше женщин и воссоздать женские батальоны: по мнению политика, это будет наводить ужас на армии противников.

"У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать (в армию), это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что в царской армии были такие батальоны, они отличались настойчивостью в бою, а немецкие и австрийские солдаты разбегались, видя их на поле боя.
"Поэтому если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии - их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все - и поляки, и литовцы и другие какие-нибудь натовские солдаты", - добавил Жириновский.
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РоссияВладимир ЖириновскийАрмияБезопасность
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