https://ria.ru/20200826/armiya-1576333285.html

"И стрелять не надо". Жириновский предложил брать в армию больше женщин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал брать в российскую армию больше женщин и воссоздать женские батальоны: по мнению политика, это будет наводить ужас на... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:38

2020-08-26T14:38

2020-08-26T14:44

россия

владимир жириновский

армия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> призвал брать в российскую армию больше женщин и воссоздать женские батальоны: по мнению политика, это будет наводить ужас на армии противников.Он напомнил, что в царской армии были такие батальоны, они отличались настойчивостью в бою, а немецкие и австрийские солдаты разбегались, видя их на поле боя."Поэтому если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии - их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все - и поляки, и литовцы и другие какие-нибудь натовские солдаты", - добавил Жириновский.

https://ria.ru/20200826/armiya-1576316232.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир жириновский, армия, безопасность