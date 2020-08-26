https://ria.ru/20200826/armiya-1576328385.html

Новый "Калашников" и автомобиль-амфибия: мировые премьеры "Армии-2020"

В Подмосковье проходит VI Международный военно-технический форум "Армия-2020". Уже в первые дни его работы было подписано около 30 соглашений на общую сумму 250 РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:37

2020-08-26T15:37

2020-08-26T16:58

форум "армия — 2020"

т-72б3

парк "патриот"

ми-171ш

мста-с

алабино

калашников (концерн)

миг-29

су-35

армия

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В Подмосковье проходит VI Международный военно-технический форум "Армия-2020". Уже в первые дни его работы было подписано около 30 соглашений на общую сумму 250 миллиардов рублей. Стратегическим информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости. Главные новинки выставки — в фотоленте Ria.ru.

3

алабино

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", т-72б3, парк "патриот", ми-171ш, мста-с, алабино, калашников (концерн), миг-29, су-35, армия, фото, фото