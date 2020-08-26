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Новый "Калашников" и автомобиль-амфибия: мировые премьеры "Армии-2020"
В Подмосковье проходит VI Международный военно-технический форум "Армия-2020". Уже в первые дни его работы было подписано около 30 соглашений на общую сумму 250 РИА Новости, 26.08.2020
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В Подмосковье проходит VI Международный военно-технический форум "Армия-2020". Уже в первые дни его работы было подписано около 30 соглашений на общую сумму 250 миллиардов рублей. Стратегическим информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости. Главные новинки выставки — в фотоленте Ria.ru.
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форум "армия — 2020", т-72б3, парк "патриот", ми-171ш, мста-с, алабино, калашников (концерн), миг-29, су-35, армия, фото, фото

Новый "Калашников" и автомобиль-амфибия: мировые премьеры "Армии-2020"

15:37 26.08.2020 (обновлено: 16:58 26.08.2020)
3489
В Подмосковье проходит VI Международный военно-технический форум "Армия-2020". Уже в первые дни его работы было подписано около 30 соглашений на общую сумму 250 миллиардов рублей. Стратегическим информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости. Главные новинки выставки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Широкой публике впервые показали новейшую модификацию танка Т-80БВМ с многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", доработанным газотурбинным двигателем и современной ультракоротковолновой радиостанцией "Акведук".

Австрийские военные осматривают танк Т-80БВМ на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
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Широкой публике впервые показали новейшую модификацию танка Т-80БВМ с многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", доработанным газотурбинным двигателем и современной ультракоротковолновой радиостанцией "Акведук".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Главные премьеры "Калашникова" на форуме — это автомат АК-19 в калибре НАТО, вызвавший большой интерес у иностранных заказчиков, и первый отечественный пулемет калибра 5,45 миллиметра с ленточным питанием РПЛ-20, существующий пока в единственном экземпляре.

Форум Армия-2020. Экспозиция
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Главные премьеры "Калашникова" на форуме — это автомат АК-19 в калибре НАТО, вызвавший большой интерес у иностранных заказчиков, и первый отечественный пулемет калибра 5,45 миллиметра с ленточным питанием РПЛ-20, существующий пока в единственном экземпляре.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кроме того, концерн планирует продемонстрировать первое в России smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.

Представитель делегации из Руанды в павильоне концерна Калашников на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
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Кроме того, концерн планирует продемонстрировать первое в России smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Автомобиль-амфибия "Дрозд", развивающий скорость до 70 километров в час на воде и до 100 на суше, стал одним из самых любопытных экспонатов выставки. Модульная конструкция позволяет модифицировать машину для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, Сил специальных операций и других.

Автомобиль-амфибия Дрозд на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
4 из 16

Автомобиль-амфибия "Дрозд", развивающий скорость до 70 километров в час на воде и до 100 на суше, стал одним из самых любопытных экспонатов выставки. Модульная конструкция позволяет модифицировать машину для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, Сил специальных операций и других.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Из новейшей авиатехники на "Армии-2020" можно увидеть, например, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 и модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.

Ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
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Из новейшей авиатехники на "Армии-2020" можно увидеть, например, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 и модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Вертолеты России" привезли на выставку обновленный военно-транспортный Ми-171Ш Storm, предназначенный для Сил специального назначения и обеспечивающий высочайшую защиту экипажа.

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
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"Вертолеты России" привезли на выставку обновленный военно-транспортный Ми-171Ш Storm, предназначенный для Сил специального назначения и обеспечивающий высочайшую защиту экипажа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

РИА Новости показало на форуме историческую VR-реконструкцию "Неизвестный знаменосец", воссоздающую события 30 апреля—2 мая 1945 года и рассказывающую о водружении над Рейхстагом флагов штурмовыми группами и бойцами.

Заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Владимир Мошков на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
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РИА Новости показало на форуме историческую VR-реконструкцию "Неизвестный знаменосец", воссоздающую события 30 апреля—2 мая 1945 года и рассказывающую о водружении над Рейхстагом флагов штурмовыми группами и бойцами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Вице-премьер Юрий Борисов на форуме попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Он опубликовал материал с пометкой "Молния" и сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
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Вице-премьер Юрий Борисов на форуме попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Он опубликовал материал с пометкой "Молния" и сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На полигоне в Алабино и аэродроме в Кубинке состоялись мероприятия демонстрационной программы форума.

Военнослужащие на катере преодолевают водную преграду в ходе демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума Армия-2020 в водном кластере на полигоне Алабино в Подмосковье
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На полигоне в Алабино и аэродроме в Кубинке состоялись мероприятия демонстрационной программы форума.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зрители увидели самоходные артиллерийские установки, танки и фигуры высшего пилотажа.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 на полигоне Алабино в Московской области
10 из 16

Зрители увидели самоходные артиллерийские установки, танки и фигуры высшего пилотажа.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3 участвует в демонстрационной программе военной техники на форуме "Армия-2020".

Танк Т-72Б3 в ходе демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума Армия-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье
11 из 16

Танк Т-72Б3 участвует в демонстрационной программе военной техники на форуме "Армия-2020".

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" подготовили для гостей форума зрелищную программу.

Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
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Пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" подготовили для гостей форума зрелищную программу.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Экипажи продемонстрировали в воздухе летные возможности истребителей.

Истребитель Су-35 пилотажной группы Русские витязи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
13 из 16

Экипажи продемонстрировали в воздухе летные возможности истребителей.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Международный форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа.

Водолаз в тренажерном комплексе на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
14 из 16

Международный форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Выставка в этом году — крупнейшая за всю свою историю.

Военнослужащие на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
15 из 16

Выставка в этом году — крупнейшая за всю свою историю.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Впервые мероприятия проходят в Анадыре и на Курильских островах.

Зрители перед началом демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума Армия-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье
16 из 16

Впервые мероприятия проходят в Анадыре и на Курильских островах.

© РИА Новости / Александр Вильф
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Форум "Армия — 2020"Т-72Б3парк "Патриот"Ми-171ШМста-САлабиноКалашников (концерн)МиГ-29Су-35АрмияФото
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