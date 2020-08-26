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Новое оружие России
https://ria.ru/20200826/armiya-1576314969.html
Летчик рассказал об испытаниях нового оружия на вертолете Ми-28НМ
Испытания новых видов управляемого вооружения проводятся на вертолете Ми-28НМ в рамках госиспытаний, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:21
2020-08-26T10:27
новое оружие россии
россия
форум "армия — 2020"
ми-28уб
ми-28нм
вертолеты россии
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Испытания новых видов управляемого вооружения проводятся на вертолете <a href="http://ria.ru/product_Mi-28NM/" target="_blank" data-auto="true">Ми-28НМ</a> в рамках госиспытаний, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Vertolety_Rossii_2/" target="_blank" data-auto="true">Вертолеты России</a>") Герой России Сергей Маслов."На НМ сейчас проводятся испытания новых видов управляемого вооружения, в которых значительно увеличены дальности поражения воздушных и наземных объектов, испытывается новый бортовой комплекс обороны, который обеспечивает сохранение жизни экипажу и машине", - сказал <a href="http://ria.ru/person_DenisMaslov/" target="_blank" data-auto="true">Маслов</a>.Он отметил, что "примерно две трети того, что он должен применять, испытали". Помимо вооружения, сейчас готовятся к проведению испытаний еще ряд усовершенствованных систем, которые расширят возможности вертолёта. "Улучшаем характеристики, увеличиваем диапазон боевого применения, чтобы обеспечить экипажу возможность работать по целям, не входя в зону ПВО", - пояснил летчик-испытатель.Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.При создании новой машины конструкторами был учтен опыт разработки учебно-боевого <a href="http://ria.ru/product_Mi-28UB/" target="_blank" data-auto="true">Ми-28УБ</a>: в передней кабине нового вертолета установлен второй комплект органов управления. На вертолет также был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины, что облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке.Первый полет Ми-28НМ состоялся в октябре 2016 года на испытательном полигоне московского вертолетного завода имени Миля.
https://ria.ru/20200102/1562780126.html
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
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россия, форум "армия — 2020", ми-28уб, ми-28нм, вертолеты россии, безопасность

Летчик рассказал об испытаниях нового оружия на вертолете Ми-28НМ

09:21 26.08.2020 (обновлено: 10:27 26.08.2020)
1887
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ударный вертолет Ми-28Н. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Испытания новых видов управляемого вооружения проводятся на вертолете Ми-28НМ в рамках госиспытаний, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России") Герой России Сергей Маслов.
"На НМ сейчас проводятся испытания новых видов управляемого вооружения, в которых значительно увеличены дальности поражения воздушных и наземных объектов, испытывается новый бортовой комплекс обороны, который обеспечивает сохранение жизни экипажу и машине", - сказал Маслов.
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Он отметил, что "примерно две трети того, что он должен применять, испытали". Помимо вооружения, сейчас готовятся к проведению испытаний еще ряд усовершенствованных систем, которые расширят возможности вертолёта. "Улучшаем характеристики, увеличиваем диапазон боевого применения, чтобы обеспечить экипажу возможность работать по целям, не входя в зону ПВО", - пояснил летчик-испытатель.
Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.
Бронеавтомобиль Тигр в варианте багги на военно-техническом форуме Армия 2020
23 августа, 15:46
"Это лучшая техника в мире": главные новинки форума "Армия-2020"
При создании новой машины конструкторами был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового вертолета установлен второй комплект органов управления. На вертолет также был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.
Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины, что облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке.
Первый полет Ми-28НМ состоялся в октябре 2016 года на испытательном полигоне московского вертолетного завода имени Миля.
Время крупных контрактов: Международный форум "Армия-2020"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

Посетители на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
1 из 15

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова выступают на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
2 из 15

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
3 из 15

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

Участники около танка Т-34-85 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
4 из 15

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач Орион компании Кронштадт на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
5 из 15

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

Посетители у бронеавтомобилей Тигр-М на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
6 из 15

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

Посетители у 23-миллиметровой спаренной зенитной установки ЗУ-23 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
7 из 15

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
8 из 15

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот
9 из 15

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

Временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта Неизвестный знаменосец гостю форума Армия-2020 на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот
10 из 15

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

На Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
11 из 15

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов на Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
12 из 15

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

Посетители у зенитного ракетного комплекса Бук-М3 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
13 из 15

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

Бронеавтомобиль Тигр-М на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
14 из 15

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

Участники выставки вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
15 из 15

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 15

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 15

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 15

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 15

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 15

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
12 из 15

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 15

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 15

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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Новое оружие РоссииРоссияФорум "Армия — 2020"Ми-28УБМи-28НМВертолеты РоссииБезопасность
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11:48Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло
11:46Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
11:43Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19
11:40Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
11:39На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой
11:37В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник
11:26Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
11:21Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на южные курорты России
11:19Правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций в Белоруссии
11:17Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
11:16Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
11:14"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных
11:05"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
10:56В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
10:51При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
10:46Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
10:41Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
10:40Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
10:37Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто
10:36В России за сутки вылечились от коронавируса 6403 пациента
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