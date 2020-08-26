https://ria.ru/20200826/analizy-1576355540.html

"Ъ" сообщил, что Навальному в омской больнице провели 59 анализов

Врачи из омской больницы, в реанимацию которой Алексея Навального госпитализировали с рейса Томск — Москва, рассказали "Коммерсанту", какие анализы проводились... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T21:16

2020-08-26T21:16

2020-08-26T21:16

госпитализация алексея навального

россия

здоровье - общество

алексей навальный

омск

общество

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Врачи из омской больницы, в реанимацию которой <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> госпитализировали с рейса Томск — Москва, рассказали <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4467662" target="_blank">"Коммерсанту"</a>, какие анализы проводились пациенту.Как отметил источник издания, всего за время пребывания блогера в больнице ему сделали восемь биохимических исследований крови, 11 исследований 1 исследований кислотно-основного состояния крови, шесть общих анализов крови, пять электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы и четыре общих анализа мочи. Также газета указывает, что самолет совершил экстренную посадку в 8:40, а врачи начали реанимировать пациента уже в 9:10. Также указывается, что для помощи местным докторам прибыли их коллеги из Москвы.Состояние Навального резко ухудшилось на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Рейс экстренно приземлился в Омске, где его отвезли в реанимацию. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице же подчеркнули, что эта версия — только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме.В субботу Навального перевезли в клинику Charite в Берлине. По предварительной оценке работников больницы, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, угрозы жизни нет. При этом последствия случившегося, по их словам, могут нанести существенные повреждения нервной системе пациента.В ответ на это российские специалисты заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не нашла подтверждения.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576354846.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Sergey Sergey Любому идиоту очевидна роль этого клоуна. Сейчас начнется. Новичок, кремль, Путин, российские спецслужбы, санкции. Все по сценарию. 14

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россия

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, здоровье - общество, алексей навальный, омск, общество, происшествия