https://ria.ru/20200825/zvezda-1576296783.html

Астрономы выяснили, что планеты у ближайшей звезды непригодны для жизни

Американские ученые обнаружили регулярные вспышки у одной из ближайших к нам звезд — GJ 887. А это значит, что вращающиеся вокруг нее планеты, вряд ли будут... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:51

2020-08-25T16:51

2020-08-25T16:51

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Американские ученые обнаружили регулярные вспышки у одной из ближайших к нам звезд — GJ 887. А это значит, что вращающиеся вокруг нее планеты, вряд ли будут обитаемыми. Результаты исследования <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2515-5172/aba94a" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.Звезда GJ 887 (Лакайль 9352) расположена в созвездии Южной Рыбы на расстоянии всего 10 световых лет от Солнца. Это одна из ближайших к нам и самых ярких звезд на небе.Она относится к самому распространенному звездному классу М — маломассивных красных карликов, вокруг которых, как считают астрономы, вращаются большинство планет нашей Галактики. И именно в окрестностях таких звезд астрономы и астробиологи ищут признаки жизни ."Если возникновение жизни на планете — это игра в кости, то М-звезды бросают эти кости гораздо чаще, чем звезды любого другого типа", — приводятся в пресс-релизе Университета штата <a href="http://ria.ru/location_StateofArizona/" target="_blank" data-auto="true">Аризона</a> слова первого автора публикации Парка Лойда (Parke Loyd) из Школы исследования Земли и космоса.Недавно космический телескоп TESS миссии <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> по поиску экзопланет обнаружил у GJ 887 две или три планеты, находящиеся в обитаемой зоне. То есть на их поверхности может присутствовать вода в жидком виде и существовать жизнь. Но все это при условии, что сама звезда спокойная, потому что сильные и частые вспышки — выбросы бурлящего газа, исходящие от некоторых звезд, "сдувают" атмосферу с молодых планет и делают зарождение жизни на них невозможным. Телескоп TESS непрерывно наблюдал GJ 887 в течение 27 дней и никаких вспышек не выявил. Однако звездные вспышки не всегда видны в оптическом диапазоне, в котором работает TESS. Поверхность звезд может казаться спокойной, а на самом деле изобиловать вспышками, которые отчетливо видны лишь в ультрафиолетовом свете, так как частицы их излучения обладают значительно большей энергией, чем фотоны — частицы видимого света.И каждая такая вспышка бомбардирует близлежащие планеты ливнем из быстро движущихся частиц, создавая магнитные бури и увеличивая вероятность того, что атмосферы планет будут разрушены.Астрономы из Университета штата Аризона изучили архивные данные наблюдений в ультрафиолетовом свете космического телескопа <a href="http://ria.ru/product_KHabbl/" target="_blank" data-auto="true">"Хаббл"</a> и обнаружили, что GJ 887 на самом деле вспыхивает ежечасно, и ее всплески яркости довольно сильные."Наблюдения звезд в нормальном оптическом свете, как это делает миссия TESS, не дает нам полной картины, — говорит еще один автор исследования Евгения Школьник (Evgenya Shkolnik). — Разрушительная радиационная среда этих планет может быть полностью понята только с помощью ультрафиолетовых наблюдений, например, с космического телескопа "Хаббл"".При этом авторы отмечают, что ультрафиолетовый мониторинг M-звезд — довольно дорогое удовольствие. Пока ресурсы космического телескопа весьма ограничены, и им невероятно повезло, что в отведенное для наблюдений время им удалось сделать такое важное открытие.Ученые надеются, что такие наблюдения станут регулярные в ближайшем будущем, когда будет развернута миссия сверхмалых спутников Star-Planet Activity Research CubeSat (SPARCS), которая предоставит астрономам необходимое время для того, чтобы зафиксировать ультрафиолетовые вспышки от M-звезд и измерить их периодичность. Это позволит значительно точнее определить планеты в потенциальных зонах обитаемости в пределах нашей Галактики.

https://ria.ru/20200731/1575221434.html

https://ria.ru/20200605/1572528067.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, физика, космос - риа наука, хаббл, наса, сша