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На крыше дома в Новой Москве застрял стокилограммовый пес
С крыши частного дома в Новой Москве спасли крупную собаку весом под 100 килограммов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам... РИА Новости, 25.08.2020
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> С крыши частного дома в <u><a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/">Новой Москве</a></u> спасли крупную собаку весом под 100 килограммов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Жители деревни Терехово (Троицкий и Новомосковский административные округа) рано утром во вторник обратились к спасателям: они сообщили об алабае, который оказался на крыше. Хозяева не могли помочь животному самостоятельно, так как покрытие было покатым и скользким. Спасатели забрались на крышу с помощью лестницы, надели на собаку ошейник и осторожно вернули в дом через окно второго этажа.
https://ria.ru/20200605/1572532915.html
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тинао, новая москва, происшествия

На крыше дома в Новой Москве застрял стокилограммовый пес

09:50 25.08.2020 (обновлено: 15:53 25.08.2020)
10733
© Фото : страница Департамента ГОЧСиПБ по Москве во ВКонтактеСобака породы алабай на крыше пристройки к жилому дому в деревне Терехово в Новой Москве
Собака породы алабай на крыше пристройки к жилому дому в деревне Терехово в Новой Москве
© Фото : страница Департамента ГОЧСиПБ по Москве во ВКонтакте
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. С крыши частного дома в Новой Москве спасли крупную собаку весом под 100 килограммов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Жители деревни Терехово (Троицкий и Новомосковский административные округа) рано утром во вторник обратились к спасателям: они сообщили об алабае, который оказался на крыше. Хозяева не могли помочь животному самостоятельно, так как покрытие было покатым и скользким.
Кот в стиральной машине
5 июня, 16:50
В Тюмени сотрудники МЧС спасли кошку из стиральной машины
Спасатели забрались на крышу с помощью лестницы, надели на собаку ошейник и осторожно вернули в дом через окно второго этажа.
18868113611
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ТиНАОНовая МоскваПроисшествия
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