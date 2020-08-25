https://ria.ru/20200825/zhivotnye-1576270624.html

На крыше дома в Новой Москве застрял стокилограммовый пес

С крыши частного дома в Новой Москве спасли крупную собаку весом под 100 килограммов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам... РИА Новости, 25.08.2020

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тинао

новая москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> С крыши частного дома в <u><a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/">Новой Москве</a></u> спасли крупную собаку весом под 100 килограммов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Жители деревни Терехово (Троицкий и Новомосковский административные округа) рано утром во вторник обратились к спасателям: они сообщили об алабае, который оказался на крыше. Хозяева не могли помочь животному самостоятельно, так как покрытие было покатым и скользким. Спасатели забрались на крышу с помощью лестницы, надели на собаку ошейник и осторожно вернули в дом через окно второго этажа.

https://ria.ru/20200605/1572532915.html

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тинао

новая москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тинао, новая москва, происшествия