https://ria.ru/20200825/yandeks-1576275869.html

Часть сотрудников минского офиса "Яндекса" покинула город

Офис компании "Яндекс" в Минске продолжает работать в дистанционном режиме, ряд работников покинули белорусскую столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:37

2020-08-25T11:37

2020-08-25T12:56

протесты в белоруссии

яндекс

минск

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Офис компании "<a href="https://ria.ru/organization_yandex" target="_blank">Яндекс</a>" в Минске продолжает работать в дистанционном режиме, ряд работников покинули белорусскую столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.Во вторник <a href="https://thebell.io/yandeks-nachal-evakuirovat-sotrudnikov-iz-belorussii" target="_blank">The Bell</a> со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" приступил к эвакуиации своих сотрудников из Белоруссии.В "Яндексе" уточнили, что в минском офисе сейчас около 300 сотрудников. При этом офис, как и другие офисы компании, уже на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения, поэтому все люди работают в удаленном режиме, а некоторые из города уехали.В середине августа в офисы "Яндекса" в Минске явились вооруженные люди в масках, допросили немногочисленных остававшихся там работников, провели обыски и ушли, ничего не объяснив. Посольство России запросило разъяснений от белорусской стороны по поводу этой ситуации.По данным холдинга, обыски были как в офисе самого "Яндекса", так и в офисе службы такси Uber, входящей в состав в компании. При этом РИА Новости не удавалось дозвониться в минский офис "Яндекса", также не было какой-либо связи и с Uber в белорусской столице. Позже источник РИА Новости в компании сообщил, что вооруженные неизвестные, одетые в черное, пришли в два офиса "Яндекса", каких-либо требований не предъявили, а с несколькими сотрудниками, находящимися в офисе, связи нет.Как сообщала пресс-служба "Яндекса", обыски в ее минских офисах провели лица, которые представились работниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) белорусского МВД. В протоколах обыска основания детализированы не были. Во время какое-либо оборудование либо документы изъятию не подверглись. Когда обыск был завершен, работников никто не задерживал, уточнили в компании.

https://ria.ru/20200813/1575746370.html

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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