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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/yandeks-1576275869.html
Часть сотрудников минского офиса "Яндекса" покинула город
Офис компании "Яндекс" в Минске продолжает работать в дистанционном режиме, ряд работников покинули белорусскую столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:37
2020-08-25T12:56
протесты в белоруссии
яндекс
минск
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Офис компании "<a href="https://ria.ru/organization_yandex" target="_blank">Яндекс</a>" в Минске продолжает работать в дистанционном режиме, ряд работников покинули белорусскую столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.Во вторник <a href="https://thebell.io/yandeks-nachal-evakuirovat-sotrudnikov-iz-belorussii" target="_blank">The Bell</a> со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" приступил к эвакуиации своих сотрудников из Белоруссии.В "Яндексе" уточнили, что в минском офисе сейчас около 300 сотрудников. При этом офис, как и другие офисы компании, уже на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения, поэтому все люди работают в удаленном режиме, а некоторые из города уехали.В середине августа в офисы "Яндекса" в Минске явились вооруженные люди в масках, допросили немногочисленных остававшихся там работников, провели обыски и ушли, ничего не объяснив. Посольство России запросило разъяснений от белорусской стороны по поводу этой ситуации.По данным холдинга, обыски были как в офисе самого "Яндекса", так и в офисе службы такси Uber, входящей в состав в компании. При этом РИА Новости не удавалось дозвониться в минский офис "Яндекса", также не было какой-либо связи и с Uber в белорусской столице. Позже источник РИА Новости в компании сообщил, что вооруженные неизвестные, одетые в черное, пришли в два офиса "Яндекса", каких-либо требований не предъявили, а с несколькими сотрудниками, находящимися в офисе, связи нет.Как сообщала пресс-служба "Яндекса", обыски в ее минских офисах провели лица, которые представились работниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) белорусского МВД. В протоколах обыска основания детализированы не были. Во время какое-либо оборудование либо документы изъятию не подверглись. Когда обыск был завершен, работников никто не задерживал, уточнили в компании.
https://ria.ru/20200813/1575746370.html
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
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яндекс, минск, в мире

Часть сотрудников минского офиса "Яндекса" покинула город

11:37 25.08.2020 (обновлено: 12:56 25.08.2020)
5386
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Офис компании "Яндекс" в Минске продолжает работать в дистанционном режиме, ряд работников покинули белорусскую столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
Во вторник The Bell со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" приступил к эвакуиации своих сотрудников из Белоруссии.
В "Яндексе" уточнили, что в минском офисе сейчас около 300 сотрудников. При этом офис, как и другие офисы компании, уже на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения, поэтому все люди работают в удаленном режиме, а некоторые из города уехали.
В середине августа в офисы "Яндекса" в Минске явились вооруженные люди в масках, допросили немногочисленных остававшихся там работников, провели обыски и ушли, ничего не объяснив. Посольство России запросило разъяснений от белорусской стороны по поводу этой ситуации.
Офис компании Яндекс в Москве
13 августа, 16:33Протесты в Белоруссии
В "Яндексе" рассказали об обысках в офисах в Минске
По данным холдинга, обыски были как в офисе самого "Яндекса", так и в офисе службы такси Uber, входящей в состав в компании. При этом РИА Новости не удавалось дозвониться в минский офис "Яндекса", также не было какой-либо связи и с Uber в белорусской столице. Позже источник РИА Новости в компании сообщил, что вооруженные неизвестные, одетые в черное, пришли в два офиса "Яндекса", каких-либо требований не предъявили, а с несколькими сотрудниками, находящимися в офисе, связи нет.
Как сообщала пресс-служба "Яндекса", обыски в ее минских офисах провели лица, которые представились работниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) белорусского МВД. В протоколах обыска основания детализированы не были. Во время какое-либо оборудование либо документы изъятию не подверглись. Когда обыск был завершен, работников никто не задерживал, уточнили в компании.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 08:00
"Постоим и разойдемся". Вся подноготная белорусского протеста
28891156
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Протесты в БелоруссииЯндексМинскВ мире
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