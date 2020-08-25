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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200825/vybory-1576308107.html
Клинтон рассказала Байдену, как выиграть выборы
Экс-кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон посоветовала Джо Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T21:30
2020-08-25T21:30
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a> посоветовала <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдену</a> не соглашаться с проигрышем в день выборов.Выступая в шоу на телеканале <a href="https://www.sho.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Showtime</a>, Клинтон заявила, что результаты в день выборов могут показывать небольшое преимущество республиканца <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>."Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я думаю, это затянется", - сказала Клинтон."Я думаю, что в конечном итоге он выиграет, если мы не будем отступать ни на шаг и если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона", - заявила Клинтон.В 2016 году Клинтон в день выборов готовилась к победной речи в крупном зале в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a>, но ее кортеж неожиданно пропал с экранов, а через несколько часов перед собравшимися выступил глава ее предвыборного штаба <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Podesta/" target="_blank" data-auto="true">Джон Подеста</a>, который заявил, что "ничего еще не кончено". На следующий день Клинтон признала поражение на выборах.В 2020 году голосование во многих штатах будет проходить по почте, президент Дональд Трамп критикует этот метод голосования и заявляет, что подсчет результатов может затянуться, и на выборах есть место для подтасовок.Ранее республиканская партия на партийном съезде официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок. Кандидатом в вице-президенты стал <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a>. Как ожидается последние даст формальное согласие в среду, а Трамп – с последний день съезда в четверг. От демократов в ходе партийного съезда 17-20 августа официально в президенты и вице-президенты были выдвинуты Джо Байден и <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a>. Выборы президента пройдут в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> 3 ноября.
https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html
https://ria.ru/20200823/pushkov-1576189340.html
Ахах, сбежит в Польшу и от туда будет кричать, что у него 80%?
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сша
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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сша, в мире

Клинтон рассказала Байдену, как выиграть выборы

21:30 25.08.2020
3449
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Кандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден
© REUTERS / Jonathan Ernst/File
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон посоветовала Джо Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов.
Выступая в шоу на телеканале Showtime, Клинтон заявила, что результаты в день выборов могут показывать небольшое преимущество республиканца Дональда Трампа.
"Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я думаю, это затянется", - сказала Клинтон.
"Я думаю, что в конечном итоге он выиграет, если мы не будем отступать ни на шаг и если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона", - заявила Клинтон.
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В 2016 году Клинтон в день выборов готовилась к победной речи в крупном зале в Нью-Йорке, но ее кортеж неожиданно пропал с экранов, а через несколько часов перед собравшимися выступил глава ее предвыборного штаба Джон Подеста, который заявил, что "ничего еще не кончено". На следующий день Клинтон признала поражение на выборах.
В 2020 году голосование во многих штатах будет проходить по почте, президент Дональд Трамп критикует этот метод голосования и заявляет, что подсчет результатов может затянуться, и на выборах есть место для подтасовок.
Ранее республиканская партия на партийном съезде официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок. Кандидатом в вице-президенты стал Майк Пенс. Как ожидается последние даст формальное согласие в среду, а Трамп – с последний день съезда в четверг. От демократов в ходе партийного съезда 17-20 августа официально в президенты и вице-президенты были выдвинуты Джо Байден и Камала Харрис. Выборы президента пройдут в США 3 ноября.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденСШАВ мире
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