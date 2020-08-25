Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/vybory-1576298622.html
Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов
Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:16
2020-08-25T17:38
анна канопацкая
мвд белоруссии
цик белоруссии
андрей дмитриев
александр лукашенко
оон
протесты в белоруссии
светлана тихановская
верховный суд белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575790817_0:45:3070:1772_1400x0_80_0_0_0bc195aed68332271e08f631728dddd6.jpg
<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Верховный суд <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлане Тихановской</a>, <a href="http://ria.ru/person_anna_kanopatskaya/" target="_blank" data-auto="true">Анне Канопацкой</a> и <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Андрею Дмитриеву</a> - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.Ранее Тихановская, Канопацкая и Дмитриев обжаловали в <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a> итоги выборов на высший государственный пост, прошедших 9 августа, однако в удовлетворении жалоб им было отказано. После этого три экс-кандидата обратились в суд.Как сообщил во вторник Верховный суд республики, принято решение отказать в возбуждении дела по жалобе Тихановской на решение ЦИК от 14 августа. Отмечается, что "поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской С.Г. о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда".Аналогичные решения об отказе в возбуждении дел по поданным жалобам размещены на сайте суда относительно Канопацкой и <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитриева</a>.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281006.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575790817_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_40e4c6aad558a726e919340d7dbf6a3d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна канопацкая, мвд белоруссии, цик белоруссии, андрей дмитриев, александр лукашенко, оон, светлана тихановская, верховный суд белоруссии, белоруссия, в мире

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

17:16 25.08.2020 (обновлено: 17:38 25.08.2020)
2269
© AP Photo / Sergei GritsКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
Ранее Тихановская, Канопацкая и Дмитриев обжаловали в ЦИК Белоруссии итоги выборов на высший государственный пост, прошедших 9 августа, однако в удовлетворении жалоб им было отказано. После этого три экс-кандидата обратились в суд.
Как сообщил во вторник Верховный суд республики, принято решение отказать в возбуждении дела по жалобе Тихановской на решение ЦИК от 14 августа. Отмечается, что "поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской С.Г. о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда".
Аналогичные решения об отказе в возбуждении дел по поданным жалобам размещены на сайте суда относительно Канопацкой и Дмитриева.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции
Вчера, 13:10Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Вчера, 08:00
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
121302220
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииАнна КанопацкаяМВД БелоруссииЦИК БелоруссииАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоООНСветлана ТихановскаяВерховный суд БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в Минске
Источник в ЕС раскрыл детали санкций против властей Белоруссии
Военнослужащие в Белоруссии
Глава белорусского генштаба пообещал обеспечить безопасность государства
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
"Как унести ноги". Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада
Алексей Навальный
Володин ответил на заявление ЕС по ситуации с Навальным
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры разыграли трех бывших кандидатов в президенты США
Вертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Россия предостерегла США и Евросоюз от вмешательства в дела Белоруссии
Милиция Белоруссии
В Белоруссии задержали несколько работников "Гродно Азот"
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
Синод РПЦ освободил от должности главу патриаршего экзарха Белоруссии
Американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2
Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию
Статуя Фемиды в суде
Устроивший несколько убийств "черный риэлтор" осужден на пожизненный срок
Сторонники Лукашенко вышли на митинг в Минске
Сторонники Лукашенко собираются на митинг в Минске
Акции протеста в Минске. 23 августа 2020
Парламент Эстонии принял заявление в поддержку протестующих в Белоруссии
Акция протеста учителей в Минске
В Минске прошла акция протеста у здания Министерства образования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Хабаровском крае практически сформировался Народный совет
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
Лента новостейМолния