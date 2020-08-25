https://ria.ru/20200825/vybory-1576298622.html

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:16

2020-08-25T17:16

2020-08-25T17:38

анна канопацкая

мвд белоруссии

цик белоруссии

андрей дмитриев

александр лукашенко

оон

протесты в белоруссии

светлана тихановская

верховный суд белоруссии

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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Верховный суд <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлане Тихановской</a>, <a href="http://ria.ru/person_anna_kanopatskaya/" target="_blank" data-auto="true">Анне Канопацкой</a> и <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Андрею Дмитриеву</a> - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.Ранее Тихановская, Канопацкая и Дмитриев обжаловали в <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a> итоги выборов на высший государственный пост, прошедших 9 августа, однако в удовлетворении жалоб им было отказано. После этого три экс-кандидата обратились в суд.Как сообщил во вторник Верховный суд республики, принято решение отказать в возбуждении дела по жалобе Тихановской на решение ЦИК от 14 августа. Отмечается, что "поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской С.Г. о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда".Аналогичные решения об отказе в возбуждении дел по поданным жалобам размещены на сайте суда относительно Канопацкой и <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитриева</a>.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281006.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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